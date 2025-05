"Žena ga pijanog stavila preko ramena i odnijela kući": Hit priča o glumcu koji je igrao u "Ko to tamo peva"

Konobar iz kafane u koju su dolazili Milena Dravić, Dragan Nikolić, Pavle Vuisić... ispričao angdotu sa popom iz filma "Ko to tamo peva".

Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije

Milenko Poštić, koji je inače, konobar i šef sale u jednom poznatom restoranu u Beogradu, često je gostio domaće glumce, a o svom iskustvu sa njima, ispričao je par anegdota u emisiji "Gastromaratonac".

"Prvi put kad sam došao vidio sam Batu Živojinovića, Dragana Nikolića i Milenu Dravić kako sjede u bašti restorana. Šetao sam sa svojom tadašnjom djevojkom, a sadašnjom suprugom i ona reče - što bi bilo lijepo da ti ovde radiš. I tako je bilo. Iznad nas je svojevremeno bila Pozorišna akademija. Dolazili su glumci. Manda je pred smrt bio ovdje kod nas sa Radošem Bajićem. Petar Kralj je dolazio svaki dan pio votku i espreso", rekao je on, pa ispričao neobičan događaj iz kafane.

"Došli Paja Vujisić, Milan Srdoč i onaj mali glumac što igra popa u "Ko to tamo peva", rekao je Poštić, misleći na Petra Lupu.

Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije

"On mali, a supruga ima dva i nešto metra. I on se napio jedno veče. E sad, da li je on nju zvao ili je ona došla da ga obiđe, u svakom slučaju - ona dođe, podiže ga, stavi preko ramena i odnese kući", kazao je Poštić.

Takođe, čest gost restorana bio je čuveni slikar Dragan Lubarda.

"Napije se i onda hoće da nazdravlja i priča sa gostima. I mi ga izguramo nekako iz restorana, a on legne ispred na ulicu i kaže – Joj, izbaciše me iz moje kuće. Onda ga uvedemo opet unutra uz obećanje da se smiri. Kad je dolazio ove zadnje 2-3 godine, uđe i kaže mi – sinko, pobjegoh sa svoje sahrane, daj jedno pivo", prisjetio se Poštić.

(Blic, MONDO)