Zastrašujuće scene lede krv u žilama: Ovo je s razlogom bio posljednji slučaj istraživača paranormalnog

Stigao je prvi zvanični trejler za "Prizivanje zla: Posljednji obred" (The Conjuring: Last Rites), posljednji dio kultne horor franšize o stvarnim istraživačima paranormalnog - Edu i Lorin Voren

Izvor: Youtube printscreen / Warner Bros

Režiju potpisuje Majkl Čaves, koji je već radio na prethodnim nastavcima, a uloge Vorenovih ponovo tumače Patrik Vilson i Vera Farmiga. Ovaj put suočavaju se sa demonima iz najstrašnijeg dosijea njihove karijere - ukletom porodicom Smurl u Pensilvaniji, čiji je slučaj potresao Ameriku 1980-ih.

Ovo je najmračniji slučaj koji su Vorenovi ikada istraživali - rekao je reditelj i dodao da će film "pomjeriti granice horora".

U radnji filma pojavljuju se i njihova kćerka Džudi (Mija Tomlinson) i njen partner Toni Spera (Ben Hardi), a zanimljivo je da će pravi Džudi i Toni, koji danas vode Institut za paranormalna istraživanja u Nju Inglandu, imati sporedne uloge.

Farmiga je u intervjuu poručila da je ovo film u kojem "publika svjedoči trenutku koji zauvijek mijenja živote Vorenovih".

Prizivanje zla - trejler Izvor: Warner Bros

(Informer, MONDO)