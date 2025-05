Serija koja ima isti vajb kao "The Last of Us", ali mnogo bolje ocjene: Mračna akcija koja "vozi" do zadnje scene

Ukoliko ste u potrazi za serijom koja ima isti "vajb" kao "The Last of Us", ali i ne nužno istu tematiku, "Fallout" je sjajan izbor!

Izvor: Printscreen/Youtube/Game Clips And Tips

Ukoliko ste među onima koji sa uzbuđenjem prate svaki korak Džoela i Eli kroz opustošeni svijet serije "The Last of Us", i sada tragate za novim postapokaliptičnim iskustvom koje će vas emotivno uvući, vizuelno očarati i narativno "voziti" do posljednje scene — onda ne smijete da propustite "Fallout".

Ova novija serija donosi sve ono što volimo u pričama o preživljavanju: razrušeni svijet budućnosti, likove koji se bore sa sopstvenim demonima, neizvjesnost na svakom koraku, ali i tragove humanosti u naizgled beznadežnom okruženju.

Fallout nije samo spektakl za oči, već i priča koja postavlja važna pitanja o moći, tehnologiji, identitetu — i šta znači ostati čovjek kad svijet prestane da bude svijet kakav poznajemo.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Prime Video

Žanr: Akcija, drama, naučna fantastika, postapokaliptični vestern.

Ocene: Rotten Tomatoes: 93% pozitivnih kritika, IMDb: 8.3/10.

Radnja:

Radnja serije smještena je u 2296. godinu, više od dva vijeka nakon nuklearnog rata poznatog kao "Veliki rat" koji je uništio civilizaciju. U ovom alternativnom svijetu, napredak nuklearne tehnologije nakon Drugog svjetskog rata doveo je do retrofuturističkog društva. Preživjeli su se sklonili u podzemna skloništa poznata kao "Vaults", ne znajući da su mnogi od njih zapravo bili dio socioloških i psiholoških eksperimenata koje je sprovodila korporacija Vault-Tec.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Prime Video

Glavna junakinja, Lusi napušta svoj dom u Vaultu 33 kako bi pronašla svog otetog oca, Hanka. Na svom putovanju kroz razoreni Los Anđeles, susreće Maksimusa, mladog vojnika Bratstva čelika, i Tajanstvenog Nečoveka, bivšeg glumca koji je postao plaćeni ubica. Njihove priče se prepliću dok se suočavaju s opasnostima pustoši i otkrivaju mračne tajne svijeta u kojem žive.

Glavni glumci:

Ela Parnel kao Lusi MakLejn – mlada i optimistična stanovnica Vaulta 33.

Eron Mouten kao Maksimus – vojnik Bratstva čelika sa tajanstvenom prošlošću.

Kajl MakLahlan kao Hank MakLejn – Lusin otac i nadzornik Vaulta 33.

Moises Arijas kao Norm MakLejn – Lusin mlađi brat.

Volton Gogins kao Nečovjek / Kuper Hauard – nekadašnji holivudski glumac koji je postao plaćeni ubica nakon što je mutirao u nečovjeka.

Pogledajte trejler:

The Fallout serija, trejler Izvor: YouTube

Zasnovana na igrici

Inače, serija "Fallout" je zasnovana na istoimenoj franšizi video igara, koja je započela 1997. godine. Međutim, ovo ostvarenje ne adaptira direktno nijednu od postojećih priča iz igara, već predstavlja originalni scenario smješten u isti univerzum. Ova odluka omogućava seriji da istraži nove likove i događaje, dok ostaje verna tonu i atmosferi igara.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Prime Video

Nova sezona u 2025.

Sezona 1 ima 8 epizoda, i premijerno su prikazane 10. aprila 2024. godine, a druga sezona očekuje se krajem 2025. Interesantno je da je već potvrđena i treća sezona, što dovoljno govori o uspjehu serije.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Prime Video

Serija je nominovana za 17 nagrada Primetime Emmy, uključujući i za najbolju dramsku seriju i najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji (Volton Gogins).

