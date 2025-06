Zašto je hiljade ćelavih ljudi u prvom redu na koncertu pjevača: Pitbul izašao na binu, pa šokirano gledao ljude

Čuveni muzičar Pitbul održao je veliki koncert u Londonu, ali nije mogao ni da sanja šta će zateći u prvim redovima

Slavni muzičar Pitbul koji se proslavio hitovima poput "Rain Over Me", "Timber", "Fireball" ili pak duetom sa Džej Lo "On the Floor", nije mogao ni da sanja da će se njegov veliki koncert u Londonu pretvoriti u svjetsku senzaciju o kojoj i javnost i strani mediji ne prestaju da bruje.