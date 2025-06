Netfliks ukinuo brojne filmove i serije za korisnike ovog paketa: Ljudi širom svijeta bijesni, evo šta se dešava

Prema objašnjenju samog servisa, odluka da se određeni sadržaj ograniči korisnicima koji imaju taj paket svodi se isključivo na probleme s licenciranjem.

Postoji jedno malo poznato pravilo zbog kog korisnici Netfliksa koji su pretplaćeni na jeftiniji paket Standard with ads (standardni paket sa reklamama) ne mogu da gledaju određene filmove i TV serije.

Dugogodišnji korisnici Netfliks dobro znaju koliko se promjena uvelo u proteklih nekoliko godina, uključujući strožu kontrolu dijeljenja lozinki, brojne poskupljenja, ukidanje popularnog Basic plana i redizajn početne strane, zbog čega su mnogi pretili da će otkazati pretplatu.

Ali, šta da radite kad je glavni način gledanja televizije danas putem streaming platformi?

Ipak, izgleda da postoji još jedna, manje poznata promjena koja utiče na korisnike najjeftinijeg nivoa pretplate – zbog koje vam je onemogućeno da gledate neke od najvećih hitova na ovoj platformi.

Netfliks zvuk na početku serija i filmova

Korisnici paketa Standard with ads, ne vjeruju da je većina odličnih serija nedostupna – praktično zaključana iza poskupljenja.

Ispostavilo se da "Line of Duty" nije jedina serija sakrivena od pretplatnika koji žele da uštede nešto novca svakog mjeseca. Popularne serije poput House of Cards i It’s Always Sunny in Philadelphia trenutno su takođe nedostupne.

Ovu malo poznatu promjenu primijetilo je mnogo pretplatnika, a posljednjih mjeseci pojavilo se nekoliko tema na Redditu u kojima su korisnici izražavali šokirane reakcije.

"Ovo mi se nikad nije desilo, ali kunem se da ću prvi put kad se dogodi – odmah otkazati pretplatu“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Zašto samo Netfliks ovo radi? Imamo više drugih streaming servisa s reklamama i svi nude pristup cjelokupnoj biblioteci.“

"Paket s reklamama nikad nije imao sve serije i filmove, samo većinu. Ali oni sadržaji kojima nisi mogao da pristupiš jednostavno nisu bili prikazani, nisu se pojavljivali na listi. Čini se da sada žele da ih vidiš, kako bi te natjerali da platiš više“, tvrdio je treći.

Zašto Netflix ograničava određeni sadržaj na paketu Standard with ads

Prema objašnjenju samog servisa, odluka da se određeni sadržaj ograniči korisnicima koji imaju Standard with ads paket svodi se isključivo na probleme s licenciranjem.

"Iako je velika većina TV emisija i filmova dostupna uz iskustvo s reklamama, mali broj naslova nije zbog ograničenja u licenciranju“, objasnili su na svom sajtu iz Netfliksa.

