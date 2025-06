Treća sezone serije "Squid game" je i posljednja, ali tu nije kraj: Sprema se veliko iznenađenje

Dosta se spekuliše šta će se dalje dešavati sa hit serijom "Squid Game" koja je osvojila svijet, ali jedno je sigurno, biće nešto zanimljivo u budućnosti.

Povodom izlaska treće sezone serije "Squid Game" na platformi Netfliks, koja, da budemo iskreni, ima neočekivan kraj, Hvang Dong-hjuk razmišlja o budućnosti svog mračnog distopijskog svijeta.

"Mislim da se priča završila na način da nema potrebe da se dodatno nastavlja. Zbog toga nisam previše zainteresovan da ispričam priču koja bi se nadovezivala na kraj", rekao je tvorac pomenutog ostvarenja za "The Hollywood Reporter".

Ipak, iako je priznao da je sve još u vazduhu, razmišljao je o spin-offu koji bi obuhvatio važan vremenski jaz u seriji, i čak ima ideju o tome na koje bi se likove fokusirao:

"Ovo su samo neke ideje koje sam razmatrao tokom produkcije. Postoji trogodišnji jaz između prve i druge sezone, od trenutka kad Gi-hun odustaje od leta avionom."

Trejler za 3. sezonu "Squid Game":

"Zato bih volio da možda istražim živote onih iza maski – Frontmena, Rekrutera i Kapetana Parka.“

"Kako su se upoznali? Šta su radili tokom te tri godine? Kako su uspijevali da prate svaki Gi-hunov korak i sve ostalo?

To je nešto o čemu razmišljam. Moram da napravim to!“

"Ako bude spin-off, ili možda nastavak ili prequel, siguran sam da bi ga ljudi obožavali. A ako se to dogodi, volio bih da ponovo budem dio tog univerzuma.“

U međuvremenu, dok sve ovo traje, oskarom nominovani reditelj Dejvid Finčer navodno radi na američkoj verziji ove fenomenalne serije.

Najpoznatiji po režiji filmova "The Social Network", "Seven", "Fight Club" i "Gone Girl", Finčer će se sljedeće godine ponovo udružiti sa Bredom Pitom na projektu pod radnim nazivom "The Adventures of Cliff Booth" – nastavku filma Kventina Tarantina "Once Upon a Time in Hollywood".

Izvori bliski magazinu Variety navode da scenarista Denis Keli sarađuje sa Finčerom na Squid projektu, iako Hvang izgleda ništa o tome ne zna.

"I ja sam pročitao vijesti o tome da Dejvid Finčer preuzima spin-off Squid Game, i to nije nešto što je meni zvanično saopšteno", rekao je on za tamošnje medije.

"Ali, kao veliki obožavalac Dejvida Finčera, znate, veoma poštujem veliki dio njegovog rada".

Ako bi on zaista pravio spin-off Squid Game, ja lično, kao fan, bio bih veoma uzbuđen da vidim šta će se desiti. Ne mogu da dočekam da vidim šta je spremio", rekao je on na kraju.

Sve tri sezone serije "Squid Game" dostupne su za strimovanje na platformi Netfliks.

