Dobio 6 doživotnih kazni, a 12 puta tražio da ga puste iz zatvora: Intervju s pravim ubicom stiže na Netflix (Video)

Nova Netfliksova dokumentarna serija "Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes" donosi nikada ranije objavljene audio intervjue sa Dejvidom Berkovicem, jednim od najstrašnijih ubica u američkoj istoriji.

Izvor: Netflix

Berkovic je sredinom 1970-ih terorisao Njujork, pucajući na mlade žene i parove koji su sjedili u automobilima. Ubio je šest osoba, ranio još 11 i svojim jezivim pismima poslatim policiji i medijima potpisanim kao "Semov sin" izazvao paniku u cijelom gradu.

Uhapšen je 10. avgusta 1977. godine, a slučaj je rješen zahvaljujući svjedoku koji je primetio sumnjivog čoveka u blizini posljednjeg mjesta zločina.

Policija je došla do Berkovica pomoću saobraćajnih kazni i tragova koji su vodili do njegovog doma u Jonkersu.

Conversations with a killer Izvor: Netflix

Netfliksova serija uključuje ekskluzivne intervjue iz 1980. godine, koje je u zatvoru "Atika" sproveo poznati kriminalistički novinar Džek Džons. Pored toga, gledaoce očekuju i svjedočenja policajaca koji su radili na slučaju, novinara koji su pratili istragu, ali i preživjelih žrtava.

"Sa ovom serijom zalazimo u zastrašujući svijet Dejvida Berkovica i atmosfere straha koja je vladala Njujorkom", rekao je reditelj serije Džo Berlinger.

Berkovic, koji danas izdržava šest uzastopnih doživotnih kazni u državnom zatvoru, i prošle godine je odbijen za uslovnu slobodu, već dvanaesti put.

(MONDO)