Objašnjavamo kraj najgledanijeg filma na Netfliksu: Za samo pet dana triler zaludio sve, završetak tek zbunio mnoge

Triler "Fall for Me" napravio je pravi bum na Netfliksu i za jako kratko vrijeme postao #1 u Srbiji, ali i u svijetu.

Izvor: Netflix

Inspirisan dijelom istinitim događajima iz dokumentarca The Tinder Swindler, Netfliksov film "Fall for Me" donosi vrelu priču o prevari i izdaji.

Ovaj njemački erotski triler prati Lili (Svenja Jung), koja nakon raskida putuje na Majorku kako bi posetila svoju mlađu sestru Valeriju (Tijan Marei). Ipak, njene nade za miran odmor ubrzo se ruše kada joj Valerija predstavi svog novog vjerenika Manua (Viktor Meutelet), kome Lili ne može u potpunosti da vjeruje.

Kako tenzije između sestara rastu, Lili ulazi u zabranjenu romansu sa menadžerom kluba Tomom (Teo Trebs), što prijeti da otkrije tajne koje bi mogle da unište njihovu porodicu.

Od premijere u avgustu 2025. godine, "Fall for Me" se brzo našao u top 10 filmova na Netfliksu. I dok su zapleti i obrti privukli gledaoce, kraj filma ostavio je mnoge u nedoumici – šta se zaista dogodilo i kome se moglo vjerovati.

Evo svega što treba da znate o završnici filma "Fall for Me", uključujući i odgovor na pitanje da li su Tom i Lili završili zajedno.

Upozorenje: Sleijde spojleri za Fall for Me!

Šta se dogodilo na kraju filma Fall for Me?

Tokom filma, Lili sve više sumnja da Manu nije ono za šta se predstavlja i strahuje da možda vara njenu sestru. Valerija, zaslepljena ljubavlju, odlučna je da proda porodično imanje njihove pokojne majke kako bi sa Manuem otvorila pansion na ostrvu.

Fall for Me | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Liline sumnje potvrđuje Manueva bivša djevojka Bea (Antje Traue), koja otkriva da su i oni nekada imali isti plan – sve dok Manu nije ukrao njen novac i nestao. Nakon njenog upozorenja, Lili shvata da su njeni instinkti bili tačni: Manuu se ne može vjerovati.

Šta je Manu skrivao?

Manu nije ambiciozni ugostitelj kako se predstavljao Valeriji. On je deo složene prevare s nekretninama, u kojoj manipuliše ranjivim ženama kako bi im uzeo domove, ušteđevinu i povjerenje.

Lilin svijet dodatno se urušava kada otkriva da je i Tom umiješan u prevaru. On je bio angažovan od strane vođe šeme, investitora u nekretnine Nika (Tomas Kretšman), da je zavede i ubijedi da proda porodično imanje, koje bi potom bilo pretvoreno u luksuzni velnes rizort.

Izvor: Netflix

Valerija napokon shvata razmjere Manueve prevare kada pronalazi Beu mrtvu u hotelskoj sobi. Policija zaključuje da je u pitanju samoubistvo, ali sestre sumnjaju da je Manu imao veze sa tim.

Kada odluče da se suoče sa njim, otkrivaju da je već nestao – ostavljajući iza sebe samo pitanja bez odgovora.

Šta se dogodilo sa Valerijom i Lili?

Nakon što Lili odbija da potpiše ugovor kojim bi njihovo imanje prešlo u ruke Nika i njegove žene Hirasol (Lusija Barado), ona i Valerija traže Tomovu pomoć da pronađu Manua. On, iako nevoljno, pristaje, pa sledećeg dana uočavaju Manua sa njegovom sljedećom žrtvom ispred kafića.

Valerija se suočava sa bivšim vjerenikom, ali je on otima i bježi. Lili i Tom kreću za njima do porodičnog imanja, gdje nailaze na Manua i Hirasol, koji Valeriju drže na nišanu na litici. Još jednom, Hirasol primorava Lili da potpiše ugovor – i ovog puta ona pristaje.

Međutim, kada se čini da je Tom definitivno na strani prevaranata, on se okreće protiv Manua, otima mu pištolj i puca mu u nogu. U metežu, Lili poziva Valeriju da pobjegne, dok ona i Tom skaču sa litice u okean, dok Hirasol otvara vatru.

Da li su Tom i Lili završili zajedno?

Iako su Tom i Lili preživjeli skok, potpisani ugovor završava na dnu mora.

Izvor: Netflix

Nakon svega, Tom priznaje da je obavijestio policiju o Hirasol i Manuu i da planira da se sam preda. On i Lili dele poslednji poljubac, a zatim film skače godinu dana unapred, kada Valerija vodi sopstveni pansion.

U posljednjoj sceni, Lili izlazi ispred vile i ugleda Toma koji je čeka – nagovještavajući da njihova romansa ipak nije završena.

Erotski triler "Fall for Me" trenutno je najgledaniji u Srbiji na Netfliksu.

