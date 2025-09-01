Nikad gori komentari: "Odlična knjiga, najbolji glumci današnjice, film užasan"

Mnogi smatraju da je film "The Thursday Murder Club" previše pojednostavljen i da nema dovoljno misterije, kao i da nećete ništa propustiti ako ga gledate na iPadu dok kuvate večeru, a mi smo odlučili da i sami pogledamo pomenuto ostvarenje.

Izvor: Netflix

U četvrtak, 28. avgusta, na Netfliks je stigao novi film sa Pirsom Brosnanom i Helen Miren u glavnim ulogama. Riječ je o kriminalističkoj komediji "The Thursday Murder Club". Film je režirao Kris Kolumbus, a predstavlja adaptaciju istoimenog romana iz 2020. godine koji je napisao britanski televizijski voditelj i producent Ričard Osman.

Pored Miren i Brosnana, u glavnim ulogama pojavljuju se i Ben Kingsli i Selija Imri, dok priča prati četvoro neustrašivih penzionera koji iz hobija rješavaju neriješena ubistva.

Brojne zvijezde u filmu

Elizabet (Helen Miren) je bivša špijunka, Ron Riči (Pirs Brosnan) nekadašnji sindikalni vođa, Ibrahim Arif (Ben Kingsli) penzionisani psihijatar, dok je Džojs Medoukroft (Selija Imri) bivša medicinska sestra. Grupa živi u domu za penzionere Coopers Chase i slobodno vrijeme provodi razrješavajući stare zločine. Ponijeti brojnim poznatima koji su u filmu, odlučili smo da ga pogledamo, ali smo se pokajali.

The Thursday Murder Club | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Međutim, njihov hobi dobija neočekivan obrt kada se iznenada nađu usred pravog misterioznog ubistva.

U sporednim ulogama pojavljuju se Džonatan Prajs, Dejvid Tenant, Tom Elis, Pol Friman, Naomi Aki, Danijel Mejs, Henri Lojd-Hjuz i mnogi drugi glumci.

Trenutno najgledaniji film na Netfliksu u Srbiji

Kada je Netflks krajem maja objavio prvi tizer za The Thursday Murder Club, publika je odmah pokazala veliko interesovanje. Sada, nakon premijere, film je već zauzeo prvo mjesto na Netfliks trending listi u Srbiji, ali su kritike užasne.

Izvor: Netflix

Ocjene su podijeljene – film na IMDb-u ima 6.8/10, dok na Rotten Tomatoes bilježi 75%. Knjiga, prema kojoj je film snimljen, prodata je u čak 10 miliona primjeraka širom svijeta, nakon čega su objavljena još tri nastavka, ali film nema nikakve sličnosti sa knjigom.

Kritičari su strogi

Filmski kritičari dijele naše mišljenje. Klaris Logri iz The Independent dala je filmu samo dvije zvjezdice, ističući da "nećete ništa propustiti ako ga gledate na iPadu dok kuvate večeru". Smatra da je film previše pojednostavljen i da nema dovoljno misterije.

Robi Kolin iz The Telegraph takođe je dao filmu ocjenu od dvije zvezdice. On naglašava da je zbog ogromne popularnosti romana adaptacija bila očekivana, ali dodaje da je priča previše skraćena i uprošćena. "Manje liči na krimi priču, a više na parodiju istog", zaključuje Kolin.

"Ono kad od odlične knjige i najboljih glumaca današnjice, napravite užasan film", komentar je na mrežama, sa čime se slažemo, budući da film nije ni prinijeti knjizi, koja je osvojila hiljade ljudi širom svijeta. Takođe je i previše komedije u filmu.

Izvor: Netflix

S druge strane, Kerin Džejms iz Hollywood Reporter-a pohvalila je glumačku ekipu:

"Blistava glumačka postava nadoknađuje nedostatak originalnosti. Ovaj skromno zabavan film nije kul, ali se barem ne pretvara da jeste." Ona je, ipak, primijetila da je dijalog predvidljiv.

Piter Bredšo iz The Guardian-a nazvao je film "solidnom zabavom prepunom zvijezda", dodajući da je film ipak "pomalo blag" u poređenju sa romanom.

Daren DeFrank iz The Wrap-a ocijenio je da film loše oponaša Midsomer Murders.

"Osnovna ideja da stariji penzioneri rješavaju ubistva u domu za stare gubi smisao kada uloge tumače dva dobitnika Oskara i bivši Džejms Bond. Još je nejasnije to što su tako sjajnim glumcima dali veoma malo materijala", napisao je DeFrank.

