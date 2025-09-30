34 godine bez Tome Zdravkovića: Supruga zapalila svijeće, na groblje došla samo jedna koleginica

Toma Zdravković napustio nas je na današnji dan 1991. godine, udovica Gordana na pomenu s prijateljima i jednom pjevačiom

Navršava 34 godine od smrti legendarnog Tomislava Tome Zdravkovića koji nas je napustio 30. septembra 1991. Na muzičkoj sceni ostao je upamćen kao autentičan boem i pjesnik, a njegove pjesme, iako ukorijenjene u narodnoj muzici, nosile su duh šansone.

Na vječnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cijenili njegov lik i djelo.

Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznijela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila svijeće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznijela posluženje.

Od javnih ličnosti prva se pojavila Jovana Tipšin. Pevačica je došla da ispoštuje kolegu kojeg nikad nije upoznala, ali njegov rad izuzetno cijeni i poštuje. Nju je pozdravila pjevačeva udovica Goca Zdravković i ponudila je kafom.

Silvana ga uvela u svijet muzike

Rodio se u porodici Dušana i Kosare Zdravković, kao treće dijete od petoro djece. Odrastao je u selu Pečenjevce kraj Leskovca, gdje je još u mladosti pokazivao talenat za glumu i muziku.

Prve ozbiljne korake napravio je u Leskovcu, gdje je radio teške fizičke poslove, a 1958. godine upoznao je Silvanu Armenulić, koja mu je pomogla da uđe u svijet kafanskog pjevanja.

18.5.1939. Silvana Armenulić

Početak karijere obilježili su nastupi po kafanama i hotelima širom Jugoslavije. Njegov prvi album "Žena moga druga" objavljen je

1964. godine, ali bez većeg uspjeha. Ipak, Toma nije odustajao – komponovao je i pjevao pjesme koje su postajale evergrini. Među njima su "Prokleta nedelja", "Dotak’o sam dno života", "Ostala je samo uspomena", "Dva smo sveta različita", "Pustite me da živim svoj život" i "Pesme moje". Pisao je i za druge izvođače.

Jedan od njegovih najvećih doprinosa bila je pjesma "Šta će mi život bez tebe, dragi", koju je 1969. napisao za Silvanu Armenulić, a koja je postala njen najveći hit.

Sjećanje na njega čuva se i danas – u Leskovcu mu je podignut spomenik sa natpisom "Dao sam vam svoju dušu", a u Skadarliji je 2023. godine otkriven još jedan spomenik, djelo vajarke Katarine Tripković.

O njemu je objavljena knjiga "Toma Zdravković – 68 neispričanih priča", a kolege i prijatelji pamte ga riječima: "Bio je pesnik i nesrećnik", "Živeo je po svojim pravilima i svojim snovima", "Svaku kafanu je pretvorio u mali Kolarčev univerzitet".

