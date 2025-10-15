Tužna godišnjica: 18 godina od smrti Tošeta Proeskog

Makedonski pjevač Toše Proeski (1981-2007), jedan od najslušanijih izvođača pop muzike u regionu, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Zagreb-Beograd, kod Nove Gradiške, 16. oktobra 2007. godine.

Proeski je imao talenat koji se rijetko sreće i bio je jedan od najpopularnijih pjevača sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Bio je pjevač, tekstopisac i kompozitor cincarskoga porijekla.

Smatran je vrhunskim dijelom makedonske i balkanske muzičke scene, a Tošetova muzika bila je popularna u mnogim zemljama Jugoistočne Evrope.

BBC ga je nazvao balkanskim Elvisom Prislijem.

Proeski je bio poznat i po svom humanitarnom radu.