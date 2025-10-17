Kuća Tome Zdravkovića postaje muzej: Mještani započeli rekonstrukciju doma legendarnog pjevača

Kuća Tome Zdrakovića u Pečenjevcu postaće mali muzej.

Mještani Pečenjevca kod Leskovca počeli su rekonstrukciju kuće legendarnog Tome Zdravkovića. Sopstvenim sredstvima obnovili su krov, a uz pomoć donacija prijatelja i poštovalaca, sada sređuju i unutrašnjost. Nadaju se da će ovo mjesto postati mali muzej i prostor gdje će se slušati i pjevati Tomine pjesme.

"On je odrastao u ovoj kući, a ona se renovira zahvaljujući entuzijastima iz ovog sela."

Mještani su se sami organizovali kako bi je sačuvali od zuba vremena.

"Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati.Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili", objašnjava jedan od mještana Filip Cvetanović.

Svako ima svoj zadatak, kako kažu, žele da im selo bude ljepše i da ga ožive.

"Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sjećam ga se iz perioda kad sam bio dijete, bio je vedre naravi i uvijek je pjevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao", ispričao je mještanin.

