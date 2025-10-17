logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kuća Tome Zdravkovića postaje muzej: Mještani započeli rekonstrukciju doma legendarnog pjevača

Kuća Tome Zdravkovića postaje muzej: Mještani započeli rekonstrukciju doma legendarnog pjevača

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Kuća Tome Zdrakovića u Pečenjevcu postaće mali muzej.

Kuća Tome Zdravkovića postaje muzej Izvor: Youtube printscreen/ Toma Zdravković Official

Mještani Pečenjevca kod Leskovca počeli su rekonstrukciju kuće legendarnog Tome Zdravkovića. Sopstvenim sredstvima obnovili su krov, a uz pomoć donacija prijatelja i poštovalaca, sada sređuju i unutrašnjost. Nadaju se da će ovo mjesto postati mali muzej i prostor gdje će se slušati i pjevati Tomine pjesme.

"On je odrastao u ovoj kući, a ona se renovira zahvaljujući entuzijastima iz ovog sela."

Mještani su se sami organizovali kako bi je sačuvali od zuba vremena.

"Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati.Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili", objašnjava jedan od mještana Filip Cvetanović.

Svako ima svoj zadatak, kako kažu, žele da im selo bude ljepše i da ga ožive.

"Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sjećam ga se iz perioda kad sam bio dijete, bio je vedre naravi i uvijek je pjevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao", ispričao je mještanin.

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

toma zdravković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA