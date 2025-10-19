logo
Proglašena je dramom godine i ima savršene ocene: Hit serija je zaludjela svijet

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Na sajtu Rotten Tomatoes, drama "Genie, Make a Wish" dobila je impresivnih 83 odsto pozitivnih ocjena od strane kritičara.

Serija Genie, make a wish najgedanija na Netfliksu Izvor: Netflix

Serija koju svi moraju da pogledaju proglašena je za "dramu godine" prema mišljenju pretplatnika platforme Netfliks.Kako se približavaju hladnije noći i zima kuca na vrata, mnogi smatraju da je ovo savršen trenutak da se ušuškaju kod kuće i prepuste dobroj seriji.

Od napete mini-serije koju mnogi nazivaju "boljom od Game of Thrones“ do prelijepe korejske drame koja je osvojila top liste, Netfliks je trenutno u punom zamahu kada su u pitanju originalne drame.

Izvor: Netflix

Ako je još niste pogledali, vrijeme je da dodate ovu seriju na svoj watch-listu. Serija ima 13 epizoda i počela je sa emitovanjem 3. oktobra. Od tada je, prema podacima FliksPatrola, prikupila više od 102 miliona sati gledanja.

Radnja serije

Radnja je smještena u Južnu Koreju i Ujedinjene Arapske Emirate, a prati Ka-jong (Be Suzi), ženu koja nema ni empatiju ni jake emocije.

Tokom posjete Dubaiju, slučajno oslobađa džina po imenu Iblis (Kim Vu-bin), koji je bio zarobljen u lampi gotovo hiljadu godina.

Kao što tradicija nalaže, džin joj ispunjava tri želje, ali ubrzo postaje jasno da nije sve onako kako izgleda. Iblis ima tajni plan, koji se mijenja kada između njih dvoje počnu da se rađaju emocije.

Genie, Make a Wish | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]
Izvor: YouTube

Serija o kojoj je riječ zove se "Genie, Make a Wish", i trenutno je, prema podacima FliksPatrola, sedma najgledanija serija na svijetu na Netfliksu.

Na sajtu Rotten Tomatoes, drama je dobila impresivnih 83 odsto pozitivnih ocjena od strane kritičara. Jedna recenzija ju je opisala kao izuzetno zanimljivu od prve epizode, dok je druga navela da je to pakleno duhovito ostvarenje.

"Najbolje od najboljeg ove godine", "Najbolja drama godine. Toplo preporučujem, zaista uživanje", "Apsolutni 'must-see'. Obožavam ovu seriju", "Neočekivano. Sjajna korejska drama vrijedna maratonskog gledanja. Kraj savršeno zaokružuje priču", oduševljeni su gledaoci.

Mnogi su bili oduševljeni hemijom između Suzi i Vu-bina, pa su izrazili želju da ih ponovo vide zajedno na ekranu.

Diskusija se nastavila i na Redditu, gdje su fanovi dijelili svoje utiske.

"Veoma neočekivano smiješno. Zateknem sebe kako se glasno smijem apsurdnosti nekih scena. Trenutno sam na sedmoj epizodi i jako mi se dopada", 

Drugi je priznao da je „izbindžovao“ cijelu seriju, dodajući:

Izvor: Netflix

"To je komedija, ali istovremeno i dirljiva i topla priča."

Treći korisnik društvenih mreža dodao je da mu je serija nevjerovatno duhovita i luckasta na najbolji način, ističući da su glavni glumci harizmatični i imaju odličnu hemiju.

"Genie, Make a Wish" trenutno je dostupna za gledanje na Netfliksu.

(Mondo.rs)

