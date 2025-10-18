Turska drama oduševila gledaoce: "Old money" sapunica o kojoj svi pričaju, evo o čemu se radi

Netflix je 10. oktobra predstavio novu tursku seriju "Old Money", priču o sukobu starog i novog bogatstva, porodičnim tajnama i napetim poslovnim igrama.

U glavnoj ulozi Netfliksove serije "Old money" koje je za par dana postala broj 1 po gledanosti, gledamo Asli Enver, kao Nihal, ženu iz ugledne istanbulske brodograditeljske porodice, koja se iz Francuske vraća u rodni grad sa namjerom da proda porodičnu vilu kako bi otplatila dugove.

Prodaja kuće porodici Bulut, "novim bogatašima" sa sumnjivim poslovnim metodama, prerasta u nešto mnogo komplikovanije.

Porodica Bulut, koju predvodi moćni i ćutljivi Osman dolazi iz siromaštva. Preživjeli su razorni zemljotres 1999. godine, kada su ostali bez doma, ali su vremenom izgradili svoje bogatstvo. Osman kao hladnokrvni investitor, a njegova sestra Songul je stub porodice.

Nihal ubrzo shvata daje porodični posao samo sredstvo da porodica Bulut preotme njihovu vilu. Riješena da sačuva porodično nasljeđe, Nihal odlučuje da spriječi gubitak kuće.

Bogatstvo, svađe i malo romanse

U susretima sa Osmanom dolazi do očekivanih varnica u seriji. Njih dvoje dolaze iz potpuno različitih svjetova, ali ih povezuje snaga karaktera i borbenost. Nihal se ne libi da prva postavi pitanje ili da uzme stvari u svoje ruke, čak i kada joj Osman otvoreno stavi do znanja da ne voli !stari novac i njihovu aroganciju".

Pored glavne postave, tu su i Nihalini prijatelji iz mladosti Engin, koji pokušava da joj pomogne, a zapravo gaji emcije prema njoj, i Berna koja radi kao finansijska direktorka za porodicu Bulut.

