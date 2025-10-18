logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turska drama oduševila gledaoce: "Old money" sapunica o kojoj svi pričaju, evo o čemu se radi

Turska drama oduševila gledaoce: "Old money" sapunica o kojoj svi pričaju, evo o čemu se radi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Netflix je 10. oktobra predstavio novu tursku seriju "Old Money", priču o sukobu starog i novog bogatstva, porodičnim tajnama i napetim poslovnim igrama.

Serija Old money oduševila gledaoce Izvor: Netflix

U glavnoj ulozi Netfliksove serije "Old money" koje je za par dana postala broj 1 po gledanosti, gledamo Asli Enver, kao Nihal, ženu iz ugledne istanbulske brodograditeljske porodice, koja se iz Francuske vraća u rodni grad sa namjerom da proda porodičnu vilu kako bi otplatila dugove.

Prodaja kuće porodici Bulut, "novim bogatašima" sa sumnjivim poslovnim metodama, prerasta u nešto mnogo komplikovanije.

Izvor: Netflix

Porodica Bulut, koju predvodi moćni i ćutljivi Osman dolazi iz siromaštva. Preživjeli su razorni zemljotres 1999. godine, kada su ostali bez doma, ali su vremenom izgradili svoje bogatstvo. Osman kao hladnokrvni investitor, a njegova sestra Songul je stub porodice.

Nihal ubrzo shvata daje porodični posao samo sredstvo da porodica Bulut preotme njihovu vilu. Riješena da sačuva porodično nasljeđe, Nihal odlučuje da spriječi gubitak kuće.

Pogledajte trejler

Netflix
Izvor: YouTube/Netfliks

Bogatstvo, svađe i malo romanse

U susretima sa Osmanom dolazi do očekivanih varnica u seriji. Njih dvoje dolaze iz potpuno različitih svjetova, ali ih povezuje snaga karaktera i borbenost. Nihal se ne libi da prva postavi pitanje ili da uzme stvari u svoje ruke, čak i kada joj Osman otvoreno stavi do znanja da ne voli !stari novac i njihovu aroganciju".

Pored glavne postave, tu su i Nihalini prijatelji iz mladosti Engin, koji pokušava da joj pomogne, a zapravo gaji emcije prema njoj, i Berna  koja radi kao finansijska direktorka za porodicu Bulut.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA