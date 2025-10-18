Netfliks donosi priču o stanovnicima ostrva koji su se slučajno predozirali: Mislili da je brašno pa pohovali hranu

Netfliks je objavio novi dokumentarac koji donosi nevjerovatnu priču o tome kako je jedno malo ostrvsko selo doslovno preko noći postalo preplavljeno kokainom, što je izazvalo potpuni haos.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netfliks je objavio novi dokumentarac koji donosi nevjerovatnu priču o tome kako je jedno malo ostrvsko selo doslovno preko noći postalo preplavljeno kokainom, što je izazvalo potpuni haos.

Sve se dogodilo u junu 2001. godine u selu Rabo de Peixe na ostrvu São Miguel, zapadno od Portugala.

Pogledajte trejler dokumentarca "Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe":

Mar Branco: A Surreal História de Rabo de Peixe trejler Izvor: Youtube / Netflix

Haos na ostrvu

Krijumčarenje droge često krene po zlu, ali rijetko kada ishod bude takav da cijelo jedno mjesto postane zavisno od teških droga. Na obale São Miguela nije isplivalo samo nekoliko paketića - ostrvo je bilo preplavljeno sa pola tone kokaina. Mnogi stanovnici, koji nikada ranije nisu ni vidjeli drogu, postali su zavisnici.

Situacija je bila toliko bizarna da su neke žene, misleći da je u pitanju brašno, kokainom počele da paniraju ribu. Djeca su pronalazila ogromne pakete droge veličine knjiga i, vjerujući da je kreda, prahom crtala linije na fudbalskim terenima.

"Bio je to košmar"

Policija je kasnije svjedočila o razmjerama problema, posebno među najmlađima. "Pivske čaše kokaina prodavale su se za 5 evra po komadu", izjavio je policijski inspektor Hose Lopes.

"Bio je to košmar. Neka djeca koja nikada nisu ni dotakla cigaretu počela su da koriste kokain."

Svi ti događaji detaljno su opisani u novom dokumentarcu "Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe", koji je od danas dostupan na Netfliksu. Film donosi intervjue sa ljudima koji su se zbog novonastale situacije uključili u trgovinu drogom, kao i sa stanovnicima koji su bili svjedoci haosa.

Kako se sve dogodilo?

Ključna figura u priči je Antonino Kvinci, italijanski krijumčar koji je prevozio kokain iz Venecuele u Španiju. Njegovu jahtu zahvatila je oluja koja je oštetila kormilo, zbog čega je morao da skrene prema São Miguelu. Ne želeći da se sa milionskim teretom vrati u luku, Kvinci je pokušao da drogu sakrije u pećini, prevozeći je gumenim čamcem do obale.

Međutim, primijetio ga je ribarski brod, pa je promijenio plan i pokušao da potopi ostatak tereta. Pakete je umotao u plastiku i potopio ih pomoću lanaca, kamenja i sidra. Ipak, novi talas oluje udario je u litice i pomjerio sidro, oslobađajući ogromne cigle kokaina koje su počele da plutaju ka ostrvu.

Pola tone kokaina i zatvorske kazne

U samo dvije nedjelje policija je uspjela da zaplijeni oko pola tone kokaina, čija se vrijednost danas procenjuje na oko 53 miliona dolara.

Dok su neki od 140.000 stanovnika ostrva pronalaske prijavili vlastima, drugi su ih brzo iskoristili za zaradu, pokrenuvši lavinu događaja koji su zauvijek promijenili ostrvo. Kvinci je na kraju osuđen na 10 godina zatvora zbog trgovine drogom, a nakon izlaska je 2021. ponovno uhapšen zbog krijumčarenja hašiša u Brazil, zbog čega je dobio još osam godina zatvora, piše Index.hr.

(Mondo.rs)