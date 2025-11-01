Kako je nastala kultna scena Merilin Monro? Oko glumice bilo gomila policajaca

Scena legendarne Merilin Monro u filmu "Sedam godina vijernosti" jedna je od najčuvenijih u svjetskoj kinematografiji.

Udar vazduha kroz ventilaciju njujorške podzemne željeznice koji podiže bijelu haljinu Merilin Monro, dok joj ona senzualno leprša oko nogu gotovo do donjeg veša, jedna je od najpoznatijih scena u istoriji filma. Kultna komedija Bili Vajldera "Sedam godina vijernosti", u kojoj je ova scena snimljena 1955. godine, danas slavi 70 godina.

Osim što je Vajlderu to ostalo najpoznatije ostvarenje, za Merilin Monro, tada već slavnu glumicu, i sam film i fotografije nastale na snimanju bili su ključni za potvrđivanje njenog statusa s*ks simbola.

Šta je inspirisalo fotografa?

Porodica pokojnog fotografa Sema Šoa, koji je bio blizak prijatelj Merilin, objavila je novu knjigu - "Draga Merilin: Neviđena pisma i fotografije", u kojoj se otkriva malo poznata priča o nastanku čuvene scene.

"Priča iza kulisa, o nastanku fotografija mog dede iz filma Sedam godina vijernosti, nije dobro poznata. Počela je 1941. godine, kada je on bio fotoreporter. Tokom Drugog svjetskog rata fotografisao je mlade žene i mornare na odmoru na Koni Ajlendu. Snimio je fotografije žena koje stoje iznad rešetki, dok im vjetar podiže suknje. Jedna od tih slika pojavila se na naslovnoj strani časopisa Friday 1941. godine", ispričala je Šoova unuka Melisa Stivens za Fox News Digital.

Šo je 1954. godine angažovan kao fotograf na snimanju "Sedam godina vijernosti". Po riječima njegove unuke, kada je pročitao scenario i naišao na rečenicu u kojoj Merilin izlazi iz bioskopa, "hoda preko rešetke, a ispod prolazi voz podzemne željeznice i onda dune vjetar", odmah se sjetio čuvene fotografije iz 1941. i njenog uspjeha.

"U suštini, prenamijenio je tu ideju za potrebe filma, što je bilo divno. To je postao mnogo veći događaj nego što je iko mogao da zamisli", rekla je.

Prema knjizi, Šo je od filmskog studija zatražio dodatne policajce jer je znao da će se na uglu Leksington avenije i 51. ulice okupiti ogroman broj ljudi. Tehničar je upravljao mašinom za vjetar ispod mjesta gdje je Merilin stajala, kako bi se stvorio efekat prolaska voza.

15. septembra 1954. godine, hiljade ljudi, većinom muškaraca, okupile su se kako bi posmatrale čuveni trenutak. Sa svakim bljeskom fotoaparata, bijelo donje rublje 29-godišnje zvijezde bilo je sve vidljivije bučnoj publici.

"Policija je bila potpuno nespremna, više očarana Merilin nego fokusirana na gomilu. Ipak, niko nije probio barijeru - svi su bili hipnotisani onim što su vidjeli", svjedočio je Šo. Ipak, filmska ekipa je bila zabrinuta dokle može da ide.

"Danas ljudi možda misle: 'Pa šta ako se ženi malo podigne suknja?' Ali tada je to bilo vrlo kontroverzno. Zbog cenzure i strogih pravila holivudskog studijskog sistema, takve stvari nisu bile dozvoljene", objasnila je Šoova unuka.

On je u knjizi opisao koliko su morali da budu pažljivi u načinu snimanja scene i fotografisanja, kako scena ne bi bila izbačena iz filma zbog cenzure. Konačna verzija bila je zapravo mnogo skromnija od onoga što je publika vidjela te večeri - u filmu se ne vidi kako haljina dramatično prelazi preko njenog struka, jer bi Katolička liga pristojnosti i moralne grupe takvu scenu smatrale nepristojnom.

Šo je zapisao da je Merilin najviše uživala u cijelom iskustvu, čak i više od tehničara koji je upravljao vjetrom. Scena je kasnije ponovo snimljena u tonskom studiju u Los Anđelesu, gdje je Šo imao potpunu kontrolu nad svjetlom i vjetrom, bez prisustva publike. Fotografija lebdeće haljine postala je ključna promotivna slika filma.

"Sedam godina vijernosti" učinio je Merilin Monro pravom legendom, ali je sve to imalo svoju cijenu. Tokom snimanja scene u Njujorku, glumičin suprug Džo Dimađio navodno je pobjesnio. Tri nedjelje kasnije, Merilin je novinarima saopštila da je njihov brak gotov.

"Nikada je nisam vidio da plače, osim na televiziji kada je ostavila Džoa. Tog popodneva bila je na setu, raspoložena, pozirala je i prisjećala se replika. Uveče smo otišli na večeru, bila je puna smijeha i entuzijazma. Šta je dovelo do razvoda? Ne znam. Nažalost, nijedan od njena tri muža nikada nije zaista razumio njenu individualnost. Kao i mnogi muškarci, željeli su da je oblikuju prema sopstvenim mjerilima", zapisao je Šo.

