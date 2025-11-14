Loše vijesti za sve koji vole da bindžuju: Popularni striming servis diže cijene

Netfliks nije ponudio detaljno objašnjenje za ovaj potez. U zvaničnom saopštenju, kratko su rekli: "Kontinuirano radimo na povećanju kvaliteta koji nudimo našim pretplatnicima, zbog čega im povremeno tražimo da plate malo više".

Popularni striming servis Netfliks ponovo povećava cijene pretplate, a najnoviji primjer dolazi iz Holandije. Ovaj potez signalizira mogući trend koji bi uskoro mogao da utiče na korisnike u ostatku Evrope, uključujući i zemlje regiona.

Prema pisanju njemačkog portala Bild, Holandija se pridružila listi zemalja u kojima je gledanje omiljenih serija i filmova postalo skuplje. Prije toga, cijene su već korigovane na glavnim tržištima kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Portugal i Argentina.

Prema pisanju portala Nu.nl, nove cijene u Holandiji stupile su na snagu juče (12. novembra). Standard paket, koji omogućava gledanje sadržaja na dva uređaja istovremeno, sada košta 15,99 evra, umjesto dosadašnjih 13,99 evra.

Korisnici koji koriste premium paket, koji nudi mogućnost gledanja na četiri uređaja istovremeno i 4K rezoluciju, od sada će mjesečno plaćati 20,99 evra, umjesto dosadašnjih 18,99 evra.

Kompanija Netfliks nije ponudila detaljno objašnjenje za novo povećanje cijena.

"Kako stalno povećavamo kvalitet koju nudimo našim pretplatnicima, povremeno od njih tražimo da plate malo više", navodi se u kratkom saopštenju kompanije.

Dva sata i 19 minuta rada za standardnu pretplatu

Inače, platforma Cloudwards nedavno je sprovela analizu kojom je pokušala da prikaže koliko građani širom svijeta moraju da rade da bi mogli da plate mjesečnu pretplatu za Netfliks. U istraživanju je obuhvaćeno 100 zemalja, a prilikom računanja uzeti su u obzir prosječni mjesečni prihodi i cijena standardnog paketa popularne platforme.

Prema rezultatima, Bosna i Hercegovina se nalazi na 39. mjestu, Srbija na 41. mestu liste. Hrvatska zauzima 28. mjesto, Sjeverna Makedonija 32, Crna Gora 37, a Bosna i Hercegovina 39.

Kada se posmatraju različiti paketi, za osnovni plan potrebno je oko sat i po rada, dok je za premijum pretplatu neophodno gotovo tri sata.

Na globalnom nivou, Norvežani najlakše dolaze do Netfliksa, njima je dovoljno svega 24 minuta rada za standardni plan. Na suprotnom kraju liste nalazi se Ruanda, gdje je potrebno čak 35 sati i 12 minuta rada za istu uslugu.

Servis je najmanje dostupan u većem broju afričkih država, među kojima su Etiopija, Zimbabve i Niger, dok se cene značajno razlikuju od zemlje do zemlje, od svega 2,82 dolara u Pakistanu do čak 25,73 dolara u Švajcarskoj, u zavisnosti od lokalnih prihoda, troškova licenci i tržišnog pozicioniranja.

