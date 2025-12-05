Tarantino izazvao pometnju: Tvrdi da je Pol Dejno uništio šansu da njegov film uđe u istoriju

Kventin Tarantino je nedavno dao listu Top 10 najboljih filmova ikada, naglasivši da je jedan mogao da bude još bolji, samo da u njemu nije igrao ovaj glumac

Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock

Reditelj Kventin Tarantino, autor kultnih ostvarenja "Kill Bill", "Đango", "Petparačke priče" i mnogih drugih, napravio je pometnju nedavnim gostovanjem u jednom podkastu, u kojem je otkrio da je film "Biće krvi" mogao da bude mnogo bolji da u njemu nije igrao "najgori je*eni glumac".

U pitanju je Pol Dejno, koji tumači lik Elija Sandaja uz Danijela Dej Luisa.

"Biće krvi bi imalo veće šanse da se nađe na prvom ili drugom mjestu najboljih filmova ikada, da nije imao ogromnu manu, a ta mana je Pol Dejno", rekao je Tarantino i natavio: "To je trebalo da bude predstava za dvoje, a takođe je očigledno da to nije predstava za dvoje".

Pogledajte "najgoreg glumca" u filmu "Biće krvi":

Paul Dano in ‘THERE WILL BE BLOOD’ (2007)pic.twitter.com/OVoId6POKG — Film Updates (@FilmUpdates)December 4, 2025

Tarantino se nije zaustavio pa je glumca nazvao "slabom karikom", ali i "slabog, nezanimljivog tipa, najslabijeg je*enog glumca".

Sada su ovim povodom ustale njegove kolege, i "pola Interneta" na mrežama i poručilo Tarantinu da greši.

Jedan od njih je veliki fan Novaka Đokovića, glumac Ben Stiler, koji je upotrebio isti izraz kao i slavni reditelj i napisao "Pol Dejno je je*eno odličan".

Paul Dano is f-ing brilliant — Ben Stiller (@BenStiller)December 4, 2025

Dok je Alek Boldvin poručio da ga obožava.

"Kome se ne sviđa - tišina".

Pogledajte:

: Hollywood actor Alec Baldwin has left his fans puzzled after randomly uploading this video to express his love for Paul Danna.pic.twitter.com/M1FecF0Ur6 — ❤️ Mercedes ❤️ (@kalpriss)December 4, 2025

O glumcu je lijepo govorio i reditelj Met Rivs, nazvavši ga "nevjerovatnim glumcem i divnom osobom".