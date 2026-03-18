Znate li koji je najskuplji film na Netflixu? Koštao 320 miliona, napljuvali ga i kritika i gledaoci (Video)

Striming servis poznat po bogatom sadržaju i ekskluzivnim premijerama "nekad ipak pogriješi", tvrde i kritika i gledaoci

Film "The Electric State" je zvanično najskuplji film kompanije Netflix, sa prijavljenim budžetom od najmanje 300 miliona dolara, a prema navodima "Screanrealma", fantastičnih 320 miliona.

Film su režirala braća Ruso i predstavlja distopijski naučnofantastični film u kome glavne uloge igraju Mili Bobi Braun i Kris Pret, ali uprkos ogromnom budžetu i debiju na vrhu gledanosti, film je dobio loše kritike i nije uspio da ispuni očekivanja u pogledu gledanosti.

O čemu se radi u filmu?

Radnja je smještena u alternativne devedesete nakon rata između ljudi i robota. Poslije tog sukoba roboti su poraženi i protjerani u posebnu zonu izvan društva.

Glavna junakinja je Mišel, tinejdžerka koja vjeruje da je njen brat poginuo u nesreći. Jednog dana pojavljuje se čudan robot koji tvrdi da je svijest njenog brata zarobljena u njemu.

Mišel kreće na putovanje kroz opustošenu Ameriku kako bi pronašla gdje se zapravo nalazi tijelo njenog brata i šta stoji iza cijele misterije. Na tom putu joj pomaže bivši vojnik Kits i njegov robotski saputnik.

Tokom putovanja otkrivaju veliku korporaciju i tehnologiju koja povezuje ljudske umove sa mašinama, što ima ogromne posljedice za čovječanstvo.

Kritičari su naveli više razloga zašto film nije vrijedan 320 miliona - slab scenario, nedovoljno razvijeni likovi, činjenica da film "čas pokušava da bude drama, čak akcioni blokbaster", kopiranje drugih filmova poput "Pobjesnjelog Maksa", a na kraju i loše adaptacije romana Simona Stalenhaga po kojem je snimljen.

