logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabilježite datume: Freshwave festival od 6. do 8. avgusta na Kastelu

Autor Vesna Kerkez
0

Početak avgusta u Banjaluci već godinama rezervisan je za jedan od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regionu, Freshwave festival, koji će ove godine biti održan od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel.

freshwave 2026. od 6. do 8. avgusta na Kastelu Izvor: Freshwave festival

Organizatori najavljuju da izdanje za 2026. godinu donosi iskorak u konceptu festivala, uz fokus na povezivanje različitih muzičkih pravaca i scena, čime Freshwave dodatno učvršćuje svoju poziciju na regionalnoj festivalskoj mapi.

Ovogodišnji slogan festivala, "Enter the Nexus", simbolično predstavlja ideju susreta i povezivanja, kako umjetnika i publike, tako i različitih žanrova i kreativnih energija.

"Nexus je tačka spajanja, mjesto gdje se susreću muzika, ljudi i ideje. Upravo to želimo da ponudimo publici ove godine: jedinstveno iskustvo u kojem se brišu granice između scena i stvara nova festivalska energija", navode organizatori.

Tokom tri festivalske noći, tvrđava Kastel pretvara se u centar savremene muzičke kulture, zvukovi pronalaze zajednički ritam i publika zajedno stvara energiju koja definiše festival.

Freshwave tako postaje Nexus ljeta, prostor susreta, povezivanja i zajedničkog doživljaja muzike.

Upravo ovaj festival iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva, čime značajno doprinosi turističkoj i kulturnoj ponudi Banjaluke.

Freshwave Festival održava se od 2012. godine i do sada je ugostio brojna poznata imena svjetske i regionalne muzičke scene, potvrđujući status jednog od najvažnijih događaja ovog tipa u jugoistočnoj Evropi.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da već sada zabilježe datume, 6, 7. i 8. avgust, kada će Kastel ponovo postati epicentar festivalskih dešavanja.

Ulazak u "Nexus“ počinje ovog ljeta.

Tagovi

FreshWave festival Banjaluka Kastel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA