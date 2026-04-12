Poslije "Dare iz Jasenovca" stiže "Sretenje": Nenad Jezdić kao Karađorđe

Film "Sretenje" u režiji Predraga Antonijevića uskoro počinje sa snimanjem, a pored Nenada Jezdića uloge u ovoj istorijskoj drami dobili su i Vuk Jovanović, Mladen Sovilj, Nikola Pejaković i Denis Murić.

Predrag Antonijević uskoro počinje snimanje filma "Sretenje" u kojem će Nenad Jezdić tumačiti lik Karađorđa dok će Vuk Jovanović glumiti Miloša Obrenovića.

Nakon uspješnih projekata koji su se bavili bolnim temama srpske prošlosti, Antonijević se okreće temeljima moderne srpske države. Film "Sretenje" obuhvatiće period Prvog i Drugog srpskog ustanka, ali sa posebnim fokusom na odnosu Karađorđa i Miloša Obrenovića.

Snimanje filma počinje 12. maja, a evo ko još igra u filmu.

Glumac Mladen Sovilj rođen je u Pančevu 1987. godine. Veliku popularnost stekao je ulogom Drke u seriji i filmu "Južni vetar". Nedavno je imao zapaženu ulogu i u seriji "Tvrđava". Mladen će u filmu "Sretenje" glumiti Vujicu Vulićevića.

Glumci Nikola Pejaković i Denis Murić u filmu "Sretenje" neće igrati istorijske ličnosti, već fiktivne likove. Koji su to likovi i koja je njihova uloga cijeloj priči videćemo kada film bude gotov i premijerno bude prikazan.

Za karijeru Nikole Pejakovića koja traj epunih 37 godina je suvišno pričati jer važi za jednog od najboljih glumaca na našim prostorima. Ostvario je maestralne uloge u filmovima "Lepa selo, lepo gore", "Rane", "Nebeska udica", "Mrtav `ladan", ali i u serijama "Meso", "Kosti", "Koža" i "Tvrđava".

Denis Murić je relativno novo ime u filmskom svijetu domaće kinematografije i već prepoznat kao veliki talenat svoje generacije. Istakao se ulogama u serijama "Grupa" i "Bunar" a veliku pažnju javnosti privukao je glavnom ulogom u filmu i seriji "Zlatni dečko".

Možda će vas zanimati

