Ovako su našli Pinkija i Švabu: Rijedak snimak s audicije za film "Rane"

Glumci Milan Marić i Dušan Pekić odigrali su kultne uloge Švabe i Pinkija u filmu "Rane", a na mrežama je osvanuo snimak s njihove audicije.

Film "Rane" premijerno je prikazan 1998. godine, a u trenutku snimanja Milan Marić i Dušan Pekić imali su samo 17, odnosno 18 godina.

Uloge su dobili bez ikakvog glumačkog iskustva, ali su prije toga morali da prođu strogu selekciju i ogroman kasting na kojem se prijavilo nekoliko hiljada djece.

Režiser i scenarista filma "Rane" Srđan Dragojević je jednom prilikom za medije ispričao kako su izabrali dvojicu glavnih glumaca.

"Do njih smo stigli vrlo teško. Mislim da je oko četiri ili pet hiljada klinaca prošlo kroz kasting i razne vidove selekcije, a ja sam vidio nekoliko stotina njih. Nakon toga smo pravili sve uže i uže izbore i pojavili su se autentični Pinki i Švaba i mislim da je priča dobila na autentičnosti upravo sa tom odlukom da ih igraju dvojica naturščika, Milan i Dušan", ispričao je Dragojević.

Glumac Milan Marić je tada opisao kako se pripremao za ulogu Švabe.

"Radili smo dva meseca sa Mikom Aleksićem. Cijeli scenario smo prošli. Bilo je nas osmoro u tom najužem krugu", rekao je Marić, a njegov najbolji filmski prijatelj Dušan Pekić je dodao:

"Onda smo prolazili kroz scenario, baš svaku scenu i radili sa njim onako kako je on zamišljao".

Nažalost, samo dvije godine od premijere filma "Rane" glumac Dušan Pekić je preminuo. Tragedija se dogodila 2000. godine dok je Pekić služio vojni rok.

Uzrok smrti nije bio objavljen sve do prije nekoliko godina, ali se onda oglasila njegova majka Milunka Tašić, koja je, kako kaže, tek nedavno smogla snage da pročita nalaz obdukcije. Javnost je godinama sumnjala da je u pitanju predoziranje, a prijatelji da je Pekić ugušen.

"U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usljed gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz. Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svijetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko djevojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova djevojka, bila je puna života, kao i on", ispričala je Dušanova majka Milunka Tašić.

