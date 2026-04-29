8 skrivenih mini-serija za koje ćete zažaliti što ih niste odgledali ranije

Izdvajamo osam naslova o kojima se ne govori dovoljno, a trebalo bi, a ove mini-serije savršene su za bindžovanje

Već znate da u našim srcima postoji posebno mjesto za mini-serije. Situacija je takva - svi mnogo radimo, jurcamo, i nemamo uvijek koncentracije za duge epizode i nekoliko sezona. Ipak, u moru naslova, lako se namjesti utisak da smo sve što valja već gledali.

Zato smo izdvojili osam naslova koji nisu toliko u "hajpu", iako kvalitetom pariraju zvučnijim naslovima, i defintivno treba da ih pogledate ako niste.

The Underground Railroad (2021)

Vizuelno zadivljujuća i emotivno teška serija reditelja Berija Dženkinsa, nastala je po istoimenom romanu "The Underground Railroad". Prati mladu Koru dok bježi iz ropstva kroz alternativnu verziju istorije u kojoj je "podzemna željeznica" stvarna mreža vozova i tunela. Ovo nije lako štivo za bindžovanje, ali je apsolutno vrijedna pažnje.

Small Axe (2020)

Jedan od najhvaljenijih televizijskih projekata posljednje decenije, "Small Axe" zapravo čini pet zasebnih, ali tematski povezanih filmova. Svaki donosi drugačiju priču o životu karipske zajednice u Londonu, od borbe protiv rasizma do priča o identitetu, porodici i otporu. Iako funkcioniše kao antologija, mnogi ga gledaju kao vrhunsku mini-seriju, posebno zbog toga što svaka epizoda djeluje kao malo remek-djelo.

Devs (2020)

Neobičan i atmosferičan sci-fi triler koji polako uvlači u priču o tajnom tehnološkom projektu, paranoji i pitanjima sudbine. Priča prati mladu softversku inženjerku Lili, koja počinje da sumnja da je smrt njenog dečka povezana sa misterioznim odjeljenjem u moćnoj tehnološkoj kompaniji u kojoj oboje rade. Dok pokušava da otkrije istinu, ulazi u opasan svet tajnih eksperimenata, nadzora i tehnologije koja može da promijeni sve. Pametna, nepredvidiva i veoma originalna mini-serija koja drži pažnju do samog kraja.

One Day (2024)

Ova emotivna romantična drama prati glavne likove Emu i Dekstera kroz dvije decenije, ali kroz zanimljiv koncept - gledamo ih samo jednog istog dana svake godine. Tako se pred publikom postepeno razvija njihov komplikovan odnos, pun propuštenih trenutaka, prijateljstva i ljubavi. Serija je dirljiva, duhovita i potpuno vas uvuče u njihove živote.

The English (2022)

Radnja prati englesku aristokratkinju koja dolazi na američki Zapad kako bi se osvetila čovjeku kog smatra odgovornim za smrt svog sina. Na putu se udružuje sa bivšim izviđačem naroda Ponijem i zajedno kreću kroz surov i nasilan pejzaž pun opasnosti. Napet vestern sa odličnom pričom, snažnim likovima i atmosferom koja se ne zaboravlja.

A Very English Scandal (2018)

Ova briljantna mini-serija zasnovana je na istinitom političkom skandalu koji je šokirao Britaniju. Prati uspon i pad uglednog političara čiju karijeru ugrožava tajna veza iz prošlosti, što vodi ka sve bizarnijim i opasnijim potezima. Istovremeno duhovita i napeta, serija je prava mala TV poslastica.

The Little Drummer Girl (2018)

Priča prati mladu britansku glumicu koja tokom odmora u Grčkoj upoznaje misterioznog muškarca, ne sluteći da će ubrzo biti uvučena u složenu špijunsku operaciju. Dok balansira između glume i stvarne opasnosti, postaje dio opasne igre obmana i manipulacije. Napet, elegantan i vrlo kvalitetan špijunski triler.

Lovecraft Country (2020)

Radnja počinje kao potraga mladog veterana za nestalim ocem, ali se brzo pretvara u potpuno ludu kombinaciju horora, misterije i avanture. Na tom putu suočava se i sa natprirodnim čudovištima i sa vrlo realnim užasima Amerike pedesetih godina. Svaka epizoda donosi novi zaplet i drugačiju vrstu ludila, zbog čega je serija potpuno nepredvidiva.

