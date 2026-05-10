Zloglasni ubica sa jugozapada Florida, Vejd Vilson, ponovo je u centru pažnje zahvaljujući novoj sezoni Netfliksovedokumentarne serije koja je objavljena 6. maja. Vilson, poznat pod nadimkom „Deadpool ubica“ jer dijeli ime sa alter egom Marvelovog antiheroja, postao je ozloglašen nakon što je 2019. godine u jednom danu brutalno ubio dvije žene.

Poslije dugog suđenja, u avgustu 2024. osuđen je na dvije smrtne kazne i trenutno čeka izvršenje presude u zatvoru na Floridi.

Istinita priča o monstrumu Vejdu Vilsonu objavljena na Netfliksu: Prva epizoda krimi serije ledi krv u žilama

Druga sezona true crime serije stigla na Netfliks

Njegova priča obrađena je u prvoj epizodi druge sezone Netfliksovog hita "Worst Ex Ever", koja je premijerno prikazana sa četiri nove jednosatne epizode. Serija je ispričana iz ugla preživjelih, a svaka epizoda donosi istinite kriminalističke priče o vezama koje su krenule po zlu, uz animirane rekonstrukcije, snimke sa policijskih kamera i intervjue istražitelja.

Rediteljka Sintija Čajlds i izvršni producent Džejson Blum vratili su se i u drugoj sezoni.

Epizoda pod nazivom "Dating the Deadpool Killer" fokusira se na burnu vezu Vejda Vilsona i Keli Metjuz prije monstruoznih zločina.

Priča prikazuje kako je Metjuz otkrila pravo lice svog partnera, čije je nasilno ponašanje na kraju kulminiralo krvavim pohodom.

Ko je Vejd Vilson?

Vejd Vilson rođen je 1994. godine na Floridi, a ubrzo nakon rođenja usvojili su ga Sindi i Stiv Vilson iz Kejp Korala. Odrastao je u Talahasiju, ali je još od detinjstva imao problema sa agresivnim ponašanjem u školi, što ga je pratilo i kasnije u životu.

Njegov kriminalni dosije počeo je da se puni još 2012. godine, kada su se pojavile optužbe za se*sualni napad, provale i krivična djela povezana sa oružjem. Prije ubistava, dva puta je služio zatvorsku kaznu zbog provala, krađe i krađe oružja.

Nizu nasilnih incidenata prethodila su i druga ozbiljna djela. Godine 2015. oslobođen je optužbi za se*sualno zlostavljanje i otmicu, dok je 2018. bio predmet istrage u slučaju zavjere za ubistvo, ali nikada nije zvanično optužen.

Njegova bivša djevojka, Keli Metjuz, prijavila je policiji u februaru 2019. da ju je tukao i davio, ali su optužbe odbačene zbog nedostatka dokaza. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Vilson je ponovo uhapšen zbog napada na drugu bivšu partnerku.

U pismu pročitanom tokom suđenja, njegovi usvojitelji opisali su ga kao nekada veselog dječaka koji im je vremenom "izmicao kontroli, postajući povučen, nepredvidiv i depresivan".

Krvavi pohod 7. oktobra 2019.

Vilson je u ranim jutarnjim satima 7. oktobra 2019. u kući zadavio 35-godišnju Kristin Melton dok je spavala. Nakon toga ukrao je njen automobil i odvezao se do spa centra u kojem je radila njegova tadašnja djevojka.

Pokušao je da je napadne i ugura u automobil, ali su očevici odmah pozvali policiju. Iako su policajci stigli i suočili se sa njim na parkingu, uspio je da pobjegne.

Nedugo zatim naišao je na svoju drugu žrtvu, 43-godišnju Dajen Ruiz, koja je krenula na posao. Prišao joj je pod izgovorom da mu trebaju uputstva, a kada je sela u vozilo kako bi mu pomogla, više joj nije dozvolio da izađe.

Priznanje ocu i hapšenje

Vejd Vilson uhapšen je manje od 24 sata nakon dvostrukog ubistva.

Nakon ubistva Dajen Ruiz, provalio je u jednu kuću i odatle pozvao svog biološkog oca, Stiven Testaseka, kojem je priznao oba zločina. Njegov otac odmah je kontaktirao policiju i prenio im sinovljevo priznanje.

Prema dokumentarnoj seriji, Testaseka je prevario sina tako što mu je rekao da mu naručuje Uber za bjekstvo, kako bi policiji otkrio njegovu tačnu lokaciju. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila bez otpora.

Dok je čekao suđenje, Vilson je potpuno promenio izgled i istetovirao lice i vrat, uključujući svastiku i simbole bijele nadmoći.

U zatvoru je bio umiješan u pokušaj bjekstva 2020. godine, kao i u krijumčarenje droge, a jednom je završio u bolnici zbog predoziranja fentanilom.

Suđenje je održano u junu 2024. godine, a porota ga je proglasila krivim po svih šest tačaka optužnice, uključujući dvije za ubistvo prvog stepena.

Dana 25. juna 2024. porota je preporučila smrtnu kaznu, a sudija mu je dva mjeseca kasnije, 27. avgusta, izrekao dvije smrtne kazne.

Gdje je Vejd Vilson danas?

Vejd Vilson trenutno se nalazi u zatvoru Union u Rejfordu na Floridi, gdje su smješteni muškarci osuđeni na smrt.

Živi u izolaciji pod strogim bezbjednosnim mjerama i većinu vremena provodi u ćeliji. Iako je osuđen na smrtnu kaznu, njegovo pogubljenje nije uskoro.

Njegov pravni tim podnio je žalbe Vrhovnom sudu Floride, ali je jedan od glavnih argumenata povučen u februaru ove godine nakon što su slični slučajevi već odbijeni.

Proces žalbi može trajati godinama – prosječno između 13 i 14 godina na Floridi, dok pojedini zatvorenici na izvršenje kazne čekaju i decenijama.