Kako je nastao lik Ilije Čvorovića? Jedna neočekivana posjeta inspirisala Kovačevića za "Balkanskog špijuna"

Dušan Kovačević svojevremeno je otkrio kako je nastao zaplet kultnog filma.

Izvor: Youtube printscreen/Srpska Kinematografija

Kultna drama Dušana Kovačevića "Balkanski špijun" predstavlja maestralnu studiju političke paranoje. U središtu priče je Ilija Čvorović, bivši staljinista koji je zbog svojih uvjerenja proveo dvije godine na robiji. Ilija postaje opsjednut idejom da je njegov novi podstanar, krojač koji se tek vratio iz Francuske, zapravo opasni strani agent, zbog čega otpočinje privatnu i potpuno apsurdnu špijunsku istragu.

U legendarnoj filmskoj ekranizaciji iz 1984. godine, lik Ilije je besmrtnim učinio Danilo Bata Stojković.

Zanimljivo je da iza ovog fiktivnog zapleta stoji stvaran, podjednako bizaran događaj iz Kovačevićevog života. Autor je jednom prilikom otkrio da je inspiracija za dramu rođena nakon njegovog ličnog susreta sa policijom na Dorćolu.

Sve je počelo kada je Kovačević trebalo poslovno da otputuje u Ameriku. Neposredno pred put, na vrata mu je pokucao inspektor državne bezbjednosti.

"Prije nego što ću poletjeti na taj put, zvoni mi neko na vrata stana na Dorćolu. Mlađi čovjek, vidim neprijatno mu, kaže inspektor je i pita je l' može da uđe. I kaže on meni: 'Znamo da putujete u Ameriku. Znamo i gdje ste bili, viđali ste se s tim i tim... vi ćete tamo sresti neke problematične ljude, pa bi smo voljeli ako imate neke neprijatnosti da nam javite, pa ćemo vidjeti o čemu se radi...", pričao je Kovačević.

"Priča on, rekao mi je i odakle je, rekao mi je da je završio Pravni fakultet, ali ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju. Na kraju, vidim da mu je neprijatno, ustaje, ostavlja vizit kartu i odlazi. I dok putujem razmišljam - šta bi se desilo čovjeku koji ima osjećaj krivice? Ko ima dosije, ko se plaši? To je zapravo poziv na saradnju".

"Kada sam se vratio s puta čeka me brat i kaže 'ajmo kod mene, nećeš odmah moći u stan, stan je obijen, policija blombirala, pa se čeka uviđaj. I policija nađe ispreturane stvari, nestao mi je samo sat koji je jako vrijedan, prva serija. Taj ko ga je uzeo iz policije ni ne zna šta ima i popili su viski. Znam jer sam ga otvorio prije puta, a oni su popili skoro cijelu flašu. Znači imali su vremena, opustili se i radili."

"Onda sam razmišljao - tako počinje 'Balkanski špijun'. Pozovu čovjeka na razgovor, on se uplaši i da bi bio lojalan radi i što ne treba da radi. Na tome je funkcionisala cijela ta priča", ispričao je Kovačević.

(Mondo.rs)