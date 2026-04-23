Bez ijedne psovke: Ovo je najkulturniji srpski film

Kultno ostvarenje iz 1998. godine i dan-danas je mnogima jedno od najomiljenijih

Izvor: printscreen/youtube/ Inwires

Gdje su Srbi, tu su i psovke! Nažalost, iako bismo voljeli da nije tako, istina je takva kakva jeste, naročito kada je riječ o filmovima. Nekad imamo utisak da, ako nema psovki, to nije to, te mnogi, čak i u novijim ostvarenjima poput "Svadbe", u pozitivnom smislu komentarišu "domaćinsku" atmosferu.

Jer šta je Srbin bez toga da makar jednom nekome majku. No, postoje i ostvarenja koja, vjerovali ili ne, nemaju psovke.

Da se razumijemo, isključili smo domaće dječije naslove koji svakako nemaju neprikladne izraze iako nije da nismo viđali i tu svašta nešto neprikladno.

No, da se vratimo na našu kinematografiju - možda i jedini srpski film za koji slobodno možemo reći da je najkulturniji je, bez premca "Lajanje na zvezde", reditelja Zdravka Šotre.

Izvor: YouTube/Domaci Filmovi i Serije

Za ovo ostvarenje mnogi smatraju da je jedno najljepših i najčistijih domaće kinematografije upravo jer na iskren, topao i duhovit način dočarava mladost, prve ljubavi i odrastanje.

Interesantno je da je u jednom od najčistijih naših filmova bila i scena za koju se u ono vrijeme slalo na Goli otok. Svi se dobro sjećate lekcije "da se ne smije mokriti sa nadvožnjaka ako je ispod njega trafo-stanica".

Dok ste pomno pratili objašnjenja, sigurni smo da vam je promaklo da je na zidu slika Svetog Save.



Izvor: printscreen/youtube/Милош Ђорђевић

I sad, neki će se sigurno pitati zašto je to greška. S obzirom da se radnja filma odvija 1963. godine u vrijeme SFRJ i Tita, tada se slika Svetog Save nikako nije mogla vidjeti na nekom zidu, te je, zapravo, u kadru završila slučajno.

Poznato je da u komunističkoj SFRJ "nije bilo poželjno" da se proslavljaju slave, da se ide u crkvu i slično, a kružile su i priče da ste, ako vas uhvate, na crnoj listi, te da ste čak mogli i u zatvor da idete.

(Mondo.rs)