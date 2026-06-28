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Kventin Tarantino u novom filmu glumi sa čuvenom pjevačicom: Ovom spoju se niko nije nadao

Kventin Tarantino u novom filmu glumi sa čuvenom pjevačicom: Ovom spoju se niko nije nadao

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Kventin Tarantino prihvatio je još jednu glumačku ulogu, ali ovu saradnju sa pjevačicom niko nije očekivao.

Kventin Tarantino u novom filmu sa Kajli Minog Izvor: X printscreen / Quentin Tarantino News

Čuveni reditelj, Kventin Tarantino prihvatio je još jednu glumačku ulogu i ponovo udružio snage sa velškim rediteljem Džejmijem Adamsom, sa kojim je već sarađivao na filmu "Only What We Carry".

Ovoga puta, njihova saradnja nastavlja se kroz ostvarenje pod nazivom "Tangled Up in Blue", u kojem će Tarantinova partnerka na ekranu biti pjevačica Kajli Minog.

Pored njih dvoje, glumačku postavu čine Džejson Ajzaks, Alison Vilijams, Sofija Butela, RZA, Hju Skiner i Krejg Roberts. Produkciju filma vodi njujorški Visor Entertainment, dok je za međunarodnu distribuciju zadužena kompanija Ignite.

Prema dostupnim informacijama, dio snimanja proteklog vikenda obavljen je u velškom gradu Portkolu. Filmska ekipa radila je na scenama koje prikazuju sahranu u crkvi Njuton, kao i okupljanje nakon pogreba u lokalnom objektu Saltwater Inn, piše Variety.

Isplivali su i kadrovi sa snimanja:

O čemu se radi u filmu?

Glavni junak filma je Džejk Stroud, čovjek koji je decenijama gradio karijere velikih zvijezda, ali se tek u poznim godinama suočava sa sopstvenim emocijama. Radnja ga prati u trenutku kada se, između susreta sa bivšom ljubavi i jedne izgubljene osobe, prvi put okreće sebi i pitanjima koja je godinama potiskivao.

Tarantino glumi Džejka Strouda, dok je Kajli Minog dobila ulogu Rebeke. Alison Vilijams tumači Sofiju, Krejg Roberts igra Darena, Sofija Butela Roksi, Džejson Ajzaks Džordža, Hju Skiner Ričarda, a RZA se pojavljuje kao on sam.

U filmu učestvuje i nekoliko poznatih velških glumaca, među kojima su Karen Paulada, Džulijan Luis Džons, Krejg Rasel i Sivan Moris.

Ovo nije prvi zajednički projekat Adamsa i Tarantina. Njihov prethodni film "Only What We Carry" snimljen je u Francuskoj za svega šest dana, a u njemu su glumili i Sajmon Peg i Šarlot Genzbur. Premijera tog ostvarenja održana je na ovogodišnjem festivalu Tribeka.

Pogledajte još slika Tarantina:

(Mondo.rs)

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Tagovi

Kventin Tarantino Kajli Minog film

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