logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mora da je bio drogiran": Oglasio se "najgori glumac na svijetu" poslije skandala s Tarantinom

"Mora da je bio drogiran": Oglasio se "najgori glumac na svijetu" poslije skandala s Tarantinom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pol Dejno je riješio da ne komentariše izjavu Kventina Tarantina da je "loš i dosadan glumac", ali su zato to uradile njegove kolege

Pol Dejno o sukobu sa Tarantinom Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock

Holivudski glumac Pol Dejno, poznat po ulogama u filmovima "Betmen", "Biće krvi" i "Mala mis Sanšajn", prvi put se javno osvrnuo na komentare Kventina Tarantina, koji ga je krajem prošle godine javno kritikovao.

Tarantino je izjavio da smatra da je "Dejno loš i nezanimljiv glumac", što je izazvalo brojne reakcije u filmskoj industriji.

U danima koji su uslijedili, brojne poznatih ličnosti stale su u zaštitu Dejna, a glumac je sada izrazio zahvalnost svima koji su ga podržali.

"To je bilo zaista lijepo", rekao je Dejno za Variety dok je na filmskom festivalu Sandens proslavljao 20. godišnjicu filma "Mala mis Sanšajn".

"Takođe, nevjerovatno sam zahvalan što je svijet progovorio u moju odbranu, tako da nisam to sam morao", dodao je glumac.

Posebno oštar odgovor Tarantinu stigao je od Dejnovih kolega iz pomenutog filma. Glumica Toni Kolet nije krila bijes zbog njegovih izjava.

"Je*i se!", uzviknula je ona, šaljući poruku Tarantinu i dodala: "Mora da je bio drogiran... Bilo je jednostavno zbunjujuće. Ko radi nešto takvo?"

Na stranu Dejna stali su i reditelji filma, Džonatan Dejton i Valeri Faris, koji su ocijenili da su Tarantinove riječi neprimjerene.

"Mogu samo da pretpostavim da je sirovost njegove glume učinila da se Tarantino osjeća neprijatno", rekao je Džonatan i Tarantinove riječi nazvao sramotnim.

"Znate, ono što je bilo zanimljivo jeste to što su ljudi izašli da brane Pola. I to momentalno. Toliko ga ljudi voli. On je tako pametan", rekla je Valeri Faris.

Pogledajte ekipu filma "Little miss sunshine" nekad i sad:

(Nova, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kventin Tarantino

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA