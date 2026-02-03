"Mora da je bio drogiran": Oglasio se "najgori glumac na svijetu" poslije skandala s Tarantinom

Pol Dejno je riješio da ne komentariše izjavu Kventina Tarantina da je "loš i dosadan glumac", ali su zato to uradile njegove kolege

Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock

Holivudski glumac Pol Dejno, poznat po ulogama u filmovima "Betmen", "Biće krvi" i "Mala mis Sanšajn", prvi put se javno osvrnuo na komentare Kventina Tarantina, koji ga je krajem prošle godine javno kritikovao.

Tarantino je izjavio da smatra da je "Dejno loš i nezanimljiv glumac", što je izazvalo brojne reakcije u filmskoj industriji.

U danima koji su uslijedili, brojne poznatih ličnosti stale su u zaštitu Dejna, a glumac je sada izrazio zahvalnost svima koji su ga podržali.

Paul Dano in ‘THERE WILL BE BLOOD’ (2007)pic.twitter.com/OVoId6POKG — Film Updates (@FilmUpdates)December 4, 2025

"To je bilo zaista lijepo", rekao je Dejno za Variety dok je na filmskom festivalu Sandens proslavljao 20. godišnjicu filma "Mala mis Sanšajn".

"Takođe, nevjerovatno sam zahvalan što je svijet progovorio u moju odbranu, tako da nisam to sam morao", dodao je glumac.

Posebno oštar odgovor Tarantinu stigao je od Dejnovih kolega iz pomenutog filma. Glumica Toni Kolet nije krila bijes zbog njegovih izjava.

"Je*i se!", uzviknula je ona, šaljući poruku Tarantinu i dodala: "Mora da je bio drogiran... Bilo je jednostavno zbunjujuće. Ko radi nešto takvo?"

Na stranu Dejna stali su i reditelji filma, Džonatan Dejton i Valeri Faris, koji su ocijenili da su Tarantinove riječi neprimjerene.

"Mogu samo da pretpostavim da je sirovost njegove glume učinila da se Tarantino osjeća neprijatno", rekao je Džonatan i Tarantinove riječi nazvao sramotnim.

"Znate, ono što je bilo zanimljivo jeste to što su ljudi izašli da brane Pola. I to momentalno. Toliko ga ljudi voli. On je tako pametan", rekla je Valeri Faris.

Pogledajte ekipu filma "Little miss sunshine" nekad i sad:

20 anos de Little Miss Sunshine!pic.twitter.com/VcF9rvY7Es — acervo paul dano (@acervopauldano)January 29, 2026

(Nova, MONDO)