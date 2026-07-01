Fanovi dali svoj sud o novim albumima Aleksandre Prijović i Milice Pavlović

Izvor: Nikola Radišić,YouTube/Aleksandra Prijović

Milica Pavlović nedavno je objavila album "Caka" sa 10 novih pjesama koje su odmah privukle pažnju njene publike ne samo zbog tekstova pjesama, već i spotova koji su napravili haos.

Neposredno prije nje album je objavila Aleksandra Prijović, a društvene mreže gore zbog komentara i poređenja posljednjih projekata pjevačica.

Ono što su Aleksandri najviše zamjerili jeste što je spotove navodno radila pomoću vještačke inteligencije, dok su Miličini daleko inovativniji.

Vidi opis "Ona bar nema AI i Chat GPT": Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 11 / 11

Iako je Milica zaradila više pozitivnih komentara, Prijovićka i dalje drži prvo mjesto na trendingu, a nekoliko njenih pjesama se nalazi i u prvih deset najslušanijih.

"Ni Prija ni Milica nisu izdale album karijere, ali za moj ukus Prijović za klasu bolja", glasio je jedan u moru komentara:

Ni Prija ni MP nisu izdale album karijere... ali za moj ukus Prijovic za klasu bolja...

Tea mi i ne ulazi u kategoriju sa ove dve.

Vreme ce da pokaze najbolje. — Bezdusno (@Bezdusno)June 26, 2026

Dok drugi navode zašto je Milica za klasu iznad:

"Milica je u samom startu klasu iznad jer nema AI i Chat gtp premium".

Milica Pavlovic je u samom startu klasu iznad jer nema suno AI i Chat gtp premium. — (@Voyin9)June 25, 2026

(Nova, MONDO)