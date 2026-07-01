Fanovi dali svoj sud o novim albumima Aleksandre Prijović i Milice Pavlović
Milica Pavlović nedavno je objavila album "Caka" sa 10 novih pjesama koje su odmah privukle pažnju njene publike ne samo zbog tekstova pjesama, već i spotova koji su napravili haos.
Neposredno prije nje album je objavila Aleksandra Prijović, a društvene mreže gore zbog komentara i poređenja posljednjih projekata pjevačica.
Ono što su Aleksandri najviše zamjerili jeste što je spotove navodno radila pomoću vještačke inteligencije, dok su Miličini daleko inovativniji.
"Ona bar nema AI i Chat GPT": Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović
Iako je Milica zaradila više pozitivnih komentara, Prijovićka i dalje drži prvo mjesto na trendingu, a nekoliko njenih pjesama se nalazi i u prvih deset najslušanijih.
"Ona bar nema AI i Chat GPT": Haos na mrežama zbog Milice Pavlović i Aleksandre Prijović
"Ni Prija ni Milica nisu izdale album karijere, ali za moj ukus Prijović za klasu bolja", glasio je jedan u moru komentara:
Ni Prija ni MP nisu izdale album karijere... ali za moj ukus Prijovic za klasu bolja...— Bezdusno (@Bezdusno)June 26, 2026
Tea mi i ne ulazi u kategoriju sa ove dve.
Vreme ce da pokaze najbolje.
Dok drugi navode zašto je Milica za klasu iznad:
"Milica je u samom startu klasu iznad jer nema AI i Chat gtp premium".
Milica Pavlovic je u samom startu klasu iznad jer nema suno AI i Chat gtp premium.— (@Voyin9)June 25, 2026
(Nova, MONDO)