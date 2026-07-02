Dok se čeka nova video-igra, "The Lord of the Rings" se zvanično vraća već ovog jula sa još jednom dugo očekivanom avanturom kroz Međuzemlje.

Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment

Uz nekoliko velikih projekata iz svijeta Međuzemlja koji stižu u narednim mjesecima, nikada nije bilo uzbudljivije biti fan franšize "The Lord of the Rings". Uprkos podijeljenim reakcijama dugogodišnjih poštovalaca djela Dž. R. R. Tolkina, Amazonova serija "The Rings of Power" nastavlja da proširuje priču o Drugom dobu novom sezonom koja stiže ovog novembra, dok je film "The Hunt for Gollum", koji režira Endi Serkis, zakazan za decembar 2027. godine.

Međutim, za mnoge fanove najuzbudljivija vijest stigla je iz studija Warhorse Studios, poznatog po hvaljenoj igri Kingdom Come: Deliverance. Ovaj razvojni tim zvanično je potvrdio da radi na RPG igri otvorenog svijeta smještenoj u univerzum The Lord of the Rings, koja bi konačno mogla da pruži veliku avanturu kroz Međuzemlje kakvu fanovi priželjkuju godinama.

Vidi opis Fantastične vijesti za ljubitelje franšize: U julu stiže nastavak "Lord Of The Rings: Ascension" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 10 / 10

Ipak, pošto za sada nema mnogo detalja o ovom projektu, ljubitelji franšize će vjerovatno morati još neko vrijeme da sačekaju prije nego što vide prve konkretne informacije ili materijale iz igre.

"The Lord of the Rings: Ascension" stiže već u julu

Dok se čeka nova video-igra, "The Lord of the Rings" se zvanično vraća već ovog jula sa još jednom dugo očekivanom avanturom kroz Međuzemlje. Riječ je o novoj društvenoj igri The Lord of the Rings: Ascension, koja bi trebalo da bude objavljena u narednim nedjeljama.

The Lord of the Rings: Ascension je nova kartaška društvena igra zasnovana na izgradnji špila (deck-building), iza koje stoji kompanija Stone Blade Entertainment. Ova igra donosi kultni fantastični univerzum Dž. R. R. Tolkina u dugogodišnji serijal kartaških igara Ascension. Prema informacijama platforme Gamefound, igra će zvanično biti predstavljena 14. jula u 13 časova po istočnoameričkom vremenu.

Šta donosi nova igra?

Nova igra namijenjena je za jednog do četiri igrača i prilagođava osnovne mehanike serijala Ascension svijetu Međuzemlja. Igrači će imati priliku da okupljaju legendarne heroje, sakupljaju moćne artefakte, bore se protiv ozloglašenih neprijatelja i svojim strateškim potezima utiču na ishod Rata za Prsten.

Vidi opis Fantastične vijesti za ljubitelje franšize: U julu stiže nastavak "Lord Of The Rings: Ascension" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO / Daedalic Entertainment Br. slika: 10 10 / 10

The Lord of the Rings: Ascension podijeljen je na tri međusobno povezana seta inspirisana filmovima The Fellowship of the Ring, The Two Towers i The Return of the King. Svaki od njih može da se igra zasebno, ali se mogu spojiti u jednu veliku kampanju koja obuhvata čitavu trilogiju.

Posebne mehanike inspirisane Tolkinovim svijetom

Igra uvodi potpuno nove mehanike kreirane posebno za Tolkienov univerzum. Među njima su odupiranje kvarnom uticaju Jednog Prstena, okupljanje Družine Prstena radi ostvarivanja posebnih timskih bonusa, sticanje časti pobjedom nad legendarnim neprijateljima, kao i završni obračun sa Sauronom.

Iz kompanije Stone Blade Entertainment naglašavaju da The Lord of the Rings: Ascension nije samo adaptacija filmske trilogije. Iako se u igri pojavljuju prepoznatljivi likovi poput Gandalfa, Legolasa, Goluma i ostalih članova Družine Prstena, veliki dio sadržaja inspirisan je originalnim romanima Dž. R. R. Tolkina.

Posebna pažnja posvećena je i ilustracijama, pa svaka karta sadrži potpuno novu umjetničku ilustraciju kreiranu isključivo za ovo izdanje. Zbog toga mnogi vjeruju da će igra postati pravi hit među ljubiteljima deck-building igara, serijala Ascension, kolekcionarima The Lord of the Rings sadržaja, ali i svim poštovaocima Tolkienovog bogatog svijeta.

(Mondo.rs)