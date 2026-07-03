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9 najboljih triler mini-serija sa 8 epizoda i manje: Ovi naslovi se gledaju i više puta

9 najboljih triler mini-serija sa 8 epizoda i manje: Ovi naslovi se gledaju i više puta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Od svih žanrova mini-serija, trileri su i dalje najpopularniji, a mi smo izdvojili najbolje naslove koji su apsolutno vrijedni gledanja

9 najboljih triler mini-serija sa 8 epizoda i manje Izvor: printscreen/youtube/ Think Story

Glavni razlog zašto toliko volimo mini-serije krije se u tome što nam donose vrhunske priče, ali bez suvišnog razvodnjavanja radnje. Kada je riječ o trilerima, dinamika je sve - jer ništa ne ubija napetost brže od projekta koji se rasteže unedogled samo da bi trajao duže.

Zato ovog puta izdvajamo devet fantastičnih naslova koji su znali kada je pravi trenutak da stave tačku.

11.22.63 (2016)

Priča prati običnog nastavnika (Džejms Franko) koji dobija priliku da prođe kroz vremenski portal i spriječi atentat na Kenedija. Međutim, život u šezdesetim godinama donosi svoje komplikacije, a sama istorija se prilično opire promjenama.

Behind Her Eyes (2021)

"Behind Her Eyes", trejler
Izvor: YouTube

U centru zbivanja je samohrana majka koja započinje aferu sa svojim novim šefom, psihijatrom, dok se istovremeno neobično blisko sprijateljuje sa njegovom misterioznom suprugom. Ova neobična dinamika polako prerasta u psihološku igru sa vrlo specifičnim zapletom.

Bodies (2023)

Bodies trejler
Izvor: YouTube

Zanimljiv spoj naučne fantastike i krimića u kom četiri detektiva u Londonu istražuju isto ubistvo, ali u četiri različite ere - 1890, 1941, 2023. i 2053. godine. Priča prati kako se njihove istrage međusobno prepliću kroz vrijeme.

Bodyguard (2018)

Bodyguard
Izvor: YouTube

Radnja prati ratnog veterana koji radi kao specijalni agent obezbjeđenja u Londonu. On dobija zadatak da štiti ministarku čiju politiku privatno ne podržava, što stvara dobar politički i lični sukob unutar same priče.

Full Circle (2023)

Full circle
Izvor: YouTube

Riječ je o složenoj triler drami koja počinje jednom neuspješnom otmicom u Njujorku. Kroz istragu koja slijedi, polako se razotkrivaju tajne koje povezuju potpuno različite slojeve društva - od bogatih porodica do uličnih kriminalaca.

Mare of Easttown (2021)

Mare of Easttown Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV
Izvor: YouTube

Kejt Vinslet igra detektivku u malom, radničkom gradiću koja pokušava da riješi slučaj nestale i ubijene djevojke. Pored same istrage, serija se dosta bavi njenim komplikovanim porodičnim odnosima i načinom na koji se cijela zajednica nosi sa tragedijom, ali i kako je povezana sa ubistvom.

The Beast in Me (2025)

The Beast in Me | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

Kler Dejns glumi autorku koja se povukla iz javnosti nakon porodične tragedije. Život joj se mijenja kada joj prvi komšija postaje čovjek koji je nekada bio osumnjičen za ubistvo supruge, što u njoj budi želju da istraži šta se zapravo dogodilo.

The Perfect Couple (2024)

Radnja je smještena na luksuzno imanje gdje se sprema veliko porodično vjenčanje. Međutim, planove kvari pronalazak tijela na plaži, zbog čega svi prisutni gosti i članovi porodice postaju sumnjivi, a njihove međusobne tajne isplivavaju na površinu.

Unbelievable (2019)

Unbelievable | Official Trailer
Izvor: YouTube

Ozbiljna triler-drama rađena po istinitim događajima. Prati priču o tinejdžerki kojoj policija isprva nije povjerovala da je bila žrtva napada, i dvije detektivke koje nekoliko godina kasnije samostalno povezuju dokaze i rješavaju isti slučaj.

(Mondo.rs)

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