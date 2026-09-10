"Izlet" Nenada Pavlovića srpski kandidat za "Oskara"

Film "Izlet" reditelja Nenada Pavlovića izabran je za srpskog kandidata za "Oskara" u kategoriji za najbolji međunarodni film.

Izvor: Todor Bokan - © Digimedia

Film "Izlet", reditelja Nenada Pavlovića, izabran je za srpskog kandidata za američku filmsku nagradu "Oskar" u kategoriji za najbolji međunarodni film, saopštili su producenti.

Odluku je jednoglasno donijela Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za "Oskara".

Riječ je o egzistencijalističkoj drami nastaloj prema istoimenom romanu Miće Popovića iz 1957. godine, dok je scenario napisao njegov sin Jovan Popović.

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Film je produciran u beogradskoj "Digimediji", a donosi priču o čovjeku koji pokušava da pobjegne od svijeta kako bi pronašao slobodu. Međutim, na tom putu suočava se sa pitanjem da li je sloboda bez drugih ljudi uopšte moguća.

U filmu igraju Stefan Vukić, Jovo Maksić, Nenad Heraković, Radoslav Rale Milenković, Denis Murić, Radoje Čupić, Milena Pavlović, Milena Radulović, Milica Trifunović, Marija Opsenica, Elizabeta Đorevska, Antonio Skarpa, Dragan Bjelogrlić i Predrag Miki Manojlović, kao i drugi glumci.

"Izlet" će tako predstavljati Srbiju u trci za nominaciju za "Oskara" u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.

Američka Akademija filmske umjetnosti i nauke objaviće nominacije za 99. dodjelu "Oskara" 21. januara 2027. godine, dok će ceremonija biti održana 14. marta u "Dolbi teatru" u Holivudu.