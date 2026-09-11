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"Ja sam ovdje jedina trijezna": Isplivale izbrisane scene iz "Boljeg života", traju skoro sat vremena (Video)

"Ja sam ovdje jedina trijezna": Isplivale izbrisane scene iz "Boljeg života", traju skoro sat vremena (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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"Bolji život", legendarna serija koju je gledala cijela Jugoslavija, nakon premontiranja epizoda je ostala bez nekoliko scena koje su sada, ipak, našle svoj put do gledalaca.

Objavljene izbrisane scene iz Boljeg života Izvor: printscreen/youtube/ EX YU ARHIV

Serija "Bolji život" važi za jednu od najpopularnijih domaćih serija ikada. Dogodovštine porodice Popadić u periodu bivše Jugoslavije reprizirane su nekolio puta, ali ono što većina gledalaca ne zna je to da su u međuvremenu izbačene neke scene.

Prvo emitovanje kultne serije je obilježila drugačija najavna špica - umjesto saksofona je bio klavir, slika porodice Popadić je jedina bila u boji, dok su ostale, koje možemo vidjeti u spavaćoj sobi Gige i Emilije, bile crno-bijele, a iz reprize su izbačene i scene sa Miodragom Petrovićem Čkaljom.

Čkalja u Boljem životu
Izvor: YouTube/BravUra

Prvi dio emitovanja 1987. i 1988. godine doživio je misteriju koja je ostala nerazjašnjena - premontiranje epizoda.

Navodno su prvobitno snimljene 52 epizode, pojedini izvori tvrde i 55, mnogo više scena nego što je konačno prikazano. Ponovno prikazivanje serije sredinom devedesetih godina donijelo je skraćenu verziju koja je izostavila dijelove izvornog materijala, što je izazvalo niz komentara i razmišljanja o nepostojećim scenama koje su gledaoci pamtili.

Konačna potvrda premontiranja došla je tek u 21. vijeku kada se na internetu pojavio snimak sa video kasete dela 22. epizode koji je sadržavao ranije izbačenu scenu - posetu sekretarice Dare Brankoviću i njegovoj djeci.

Žarko Laušević odbio ulogu u Boljem životu

Uloga Saše Popadića bila pisana za Žarka Lauševića, kao i da je Lepa Brena odbila da se pojavi u hit seriji i ostvari se u ulozi u kojoj jena kraju briljirala Snežana Savić.

Za vrijeme pisanja lika Aleksandra Saše Popadića, scenarista Siniša Pavić lik je pravio po glumcu Žarku Lauševiću, kojem je prvo poželio da dodijeli ovu ulogu. Međutim, termini snimanja serije preklopili su se sa njegovim obavezama. Umjesto njega, Guzu je igrao Boris Komnenić.

Nedavno je na Jutjub stranici EX YU Arhiv objavljena prava poslastica za sve one koji su obožavali "Bolji život"- gotovo sat vremena do sada nepoznatih, odnosno izbačenih scena iz serije. 

Pogledajte:

Bolji život izbrisane scene
Izvor: YouTube/EX YU ARHIV

 Na istom kanalu se mogu naći i drugi i treći dio izbrisanih scena u kojima vidimo šta je bilo s Jatagancem i zašto se naljutila Emilija Popadić:

Bolji život izbrisane scene
Izvor: Youtube / EX YU ARHIV

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bolji život serija

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