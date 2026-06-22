logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji

Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kultna serija "Bolji život" i dalje se reprizira, a lik Aleksandra Popadića prvobitno je trebalo da igra Žarko Laušević.

žarko laušević trebao da igra sašu u boljem životu Izvor: Youtube/Angel Comrade/printscreen

Kultna domaća serija "Bolji život" važi za jedno od najgledanijih televizijskih ostvarenja, koje se i danas redovno reprizira. Prilikom podjele uloga, scenarista nije imao dilemu oko toga ko će igrati glavu porodice, Dragišu Gigu Popadića, te je ta uloga odmah dodijeljena Marku Nikoliću.

Ipak, malo je poznato da je lik njegovog najstarijeg sina, advokata Aleksandra Popadića, prvobitno bio pisan za Žarka Lauševića.

Laušević se po svojim godinama idealno uklapao u profil advokata i najstarijeg djeteta u porodici. Međutim, zbog poklapanja termina snimanja sa njegovim drugim profesionalnim obavezama, glumac nije mogao da prihvati angažman na ovom projektu.

Pogledajte njegove fotografije:

Boris Komnenić dobio ulogu

Zbog ove situacije, produkcija je imala veoma kratak rok da pronađe zamjenu. Uloga je na kraju pripala Borisu Komneniću, a vrijeme je pokazalo da je to bio odličan potez, s obzirom na to da je lik Aleksandra Popadića u potpunosti obilježio njegovu glumačku karijeru.

Pogledajte fotografije Borisa Komnenića:

Izvor: Pulsonline/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

bolji život Žarko Laušević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA