Kultna serija "Bolji život" i dalje se reprizira, a lik Aleksandra Popadića prvobitno je trebalo da igra Žarko Laušević.
Kultna domaća serija "Bolji život" važi za jedno od najgledanijih televizijskih ostvarenja, koje se i danas redovno reprizira. Prilikom podjele uloga, scenarista nije imao dilemu oko toga ko će igrati glavu porodice, Dragišu Gigu Popadića, te je ta uloga odmah dodijeljena Marku Nikoliću.
Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji
Ipak, malo je poznato da je lik njegovog najstarijeg sina, advokata Aleksandra Popadića, prvobitno bio pisan za Žarka Lauševića.
Laušević se po svojim godinama idealno uklapao u profil advokata i najstarijeg djeteta u porodici. Međutim, zbog poklapanja termina snimanja sa njegovim drugim profesionalnim obavezama, glumac nije mogao da prihvati angažman na ovom projektu.
Pogledajte njegove fotografije:
Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji
Boris Komnenić dobio ulogu
Zbog ove situacije, produkcija je imala veoma kratak rok da pronađe zamjenu. Uloga je na kraju pripala Borisu Komneniću, a vrijeme je pokazalo da je to bio odličan potez, s obzirom na to da je lik Aleksandra Popadića u potpunosti obilježio njegovu glumačku karijeru.
Pogledajte fotografije Borisa Komnenića:
Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji
Izvor: Pulsonline/ MONDO