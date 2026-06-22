Ovu ulogu u "Boljem životu" je Žarko Laušević odbio: Pisana za njega, a evo zašto nije zaigrao u kultnoj seriji

Kultna serija "Bolji život" i dalje se reprizira, a lik Aleksandra Popadića prvobitno je trebalo da igra Žarko Laušević.

Izvor: Youtube/Angel Comrade/printscreen

Kultna domaća serija "Bolji život" važi za jedno od najgledanijih televizijskih ostvarenja, koje se i danas redovno reprizira. Prilikom podjele uloga, scenarista nije imao dilemu oko toga ko će igrati glavu porodice, Dragišu Gigu Popadića, te je ta uloga odmah dodijeljena Marku Nikoliću.

Ipak, malo je poznato da je lik njegovog najstarijeg sina, advokata Aleksandra Popadića, prvobitno bio pisan za Žarka Lauševića.

Laušević se po svojim godinama idealno uklapao u profil advokata i najstarijeg djeteta u porodici. Međutim, zbog poklapanja termina snimanja sa njegovim drugim profesionalnim obavezama, glumac nije mogao da prihvati angažman na ovom projektu.

Pogledajte njegove fotografije:

Boris Komnenić dobio ulogu

Zbog ove situacije, produkcija je imala veoma kratak rok da pronađe zamjenu. Uloga je na kraju pripala Borisu Komneniću, a vrijeme je pokazalo da je to bio odličan potez, s obzirom na to da je lik Aleksandra Popadića u potpunosti obilježio njegovu glumačku karijeru.

Pogledajte fotografije Borisa Komnenića:

Izvor: Pulsonline/ MONDO