Postapokaliptični svijet nastao iz igre "The last of Us" vraća se na HBO u trećoj sezoni popularne serije, a ekipi se priključuju nova lica.

Izvor: pritnscreen/youtube/The Best of Us Clips

HBO je otkrio da se nekoliko velikih zvijezda zvanično pridružuje trećoj sezoni serije "The Last of Us", dok produkcija i dalje traje.

Dobitnik Emi nagrade Džon Gudman pridružio se seriji u ulozi Džoija, dok je Ijan Aleksander dobio ulogu Paka. Džoi i Pako su prijateljski dvojac koji sebe naziva "Herojima autoputa".

Lora Bejli je takođe dobila ulogu jedne od vođa religioznog kulta Serafita, po imenu Elizabet.

Aleksander je prvobitno bio glasovni glumac u video-igri "The Last of Us: Part II", u kojoj je tumačio lik Leva. Bejli je takođe bila glasovna glumica u istoj video-igri i pozajmila je glas Ebi. I Ebi i Lev su ključni likovi predstojeće sezone HBO adaptacije, a Ebi će preuzeti mjesto Eli kao centralni lik tokom većeg dijela treće sezone serije The Last of Us. Lev je takođe veoma važan lik i predstavlja sastavni dio Ebine priče tokom događaja u Sijetlu.

Promjene u seriji

Gudmanovi i Aleksanderovi likovi nisu se pojavljivali u originalnim igrama i predstavljaće nove dodatke franšizi. Ova vijest dolazi nakon što je potvrđeno da Drakman i Naughty Dog više nisu uključeni u produkciju HBO adaptacije i da će treća sezona serije "The Last of Us" zapravo zaključiti priču iz igre.

Vidi opis Od glasa u video igri do 3. sezone na HBO-u: "The Last of Us" dobio tri pojačanja, u seriju dolazi i kultni glumac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 12 / 12 AD

Hejli Gros je takođe napustila HBO seriju kao scenaristkinja, ostavljajući Krejga Mazina kao jedinog kreativnog vođu projekta. Mazin je ranije izjavio da bi želio da nastavi adaptaciju i nakon tri sezone, ali je izvršni direktor HBO-a Kejsi Blojs rekao: "Mislim da je Krejg planirao da ovo bude posljednja sezona".

Za sada nije poznato kada će treća sezona serije "The Last of Us" stići na HBO Max, ali je objavljeno da bi treća sezona trebalo da bude premijerno prikazana tokom 2027. godine.