Jelisaveta Orašanin ekskluzivno za MONDO o filmu "Kengur se vraća kući": Najljepša glumica u neviđenom izdanju

Uskoro nas očekuje premijera filma "Kengur se vraća kući", koji nije nastavak legendarnog hita, ali otkriva šta se desilo nakon što je Kengur okačio kopačke o klin. Jednu od uloga u ovom ostvarenju igra Jelisaveta Orašanin, koja je za MONDO otkrila ekskuzivne detalje

Izvor: https://instagram.com/jagodenamagli/

Kultna komedija "Kad porastem biću Kengur" iz 2004. godine ostavila je dubok trag u srpskoj kinematografiji urnebesnim pričama i replikama koje se pojavljaju dvije decenije kasnije.

Avanture junaka iz hit filma i danas razgale srca gledalaca svaki put kada ih ugledaju na malim ekranima, i iako su posljednjih mjeseci kolale glasine da ćemo gledati nastavak, dočekala nas je vijest da ćemo gledati novu priču, ali i vidjeti šta se dešava kada Kengur okači kopačke o klin i vrati se u Srbiju.

Kengura u novom ostvarenju Miroslava Momčilovića, igra Andrija Kuzmanović, a jedna od uloga je pripala Jelisaveti Orašanin koja je za MONDO otkrila detalje.

"Veoma mi je važno da naglasim da ovo nije nastavak filma i ne oslanja se na prvo ostvarenje. U pitanju je potpuno nova priča i potpuno novi likovi. Prvi film je kultni film imeni lično jedan od omiljenih, a ovaj film gradi svoj svijet i svoju priču", rekla je Jelisaveta, a potom otkrla i detalje o liku koji igra.

"Zovem se Krdža"

U urnebesnim scenama koje su prikazane u trejleru, vidimo zvijezdu filma koju prate kamere rijalitija, ali i Jelisavetu u neočekivanom izdanju.

"Igram Krdžu, taksistkinju s Novog Beograda. Ona je 'ortak sa asfalta', trenira muay thai i taksira na crno oko stanice aerodroma. Izdržava bolesnu majku i snalazi se kako zna i ume. Prema strancima u taksiju nije baš najpoštenija, ali je kao prijatelj nevjerovatno odana. Kengur joj je najbolji prijatelj iz djetinjstva i neko u koga je nekada bila zaljubljena, ali je vremenom prihvatila da je njihova veza nešto drugo", rekla je Jelisaveta, pa otkrila kakve reakcije očekuje nakon premijere filma.

Izvor: MCF

"Nema neka unaprijed definisana očekivanja. Voljela bih da publika prihvati ove likove kao potpuno novu priču i da sa njima prođe kroz sve što film nosi - humor, sreću, tugu i razočaranja. Mislim da film baš ima srce i energiju".

Pogledajte scene iz filma:

Vidi opis Jelisaveta Orašanin ekskluzivno za MONDO o filmu "Kengur se vraća kući": Najljepša glumica u neviđenom izdanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MCF MegaCom Film Br. slika: 7 7 / 7

Kada je riječ o atmoferi na setu, Jelisaveta kaže da je bila "nezaboravna".

"Imali smo sjajnu ekipu i energiju među svima nama što se i prenijelo na film. Nezaboravno".

O čemu se radi u filmu?

Nakon naglog prekida karijere u Engleskoj, Kengur se vraća se u Srbiju, a to sve prati jedna TV kuća koja snima dokumentarac o njemu.

Izvor: MCF MegaCom Film

Sa njim dolazi i tamnoputa vjerenica Elektra koju tumači Čiama Atuanga, glumica afričkog porijekla koja živi u Londonu. U želji da pomogne bivšem klubu, prijateljima, rodnom kraju, Kengurov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smjeru ubrzo poprimaju razmjere koje je teško kontrolisati.

U filmu ćemo pored Andrije Kuzmanovića i Jelisavete Orašanin gledati i Vesnu Čipčić, Natašu Ninković, Olivera Conića, Ivanu Dudić, Zorana Vukajlovića, Vladimira Kovačevića i specijalne goste iznenađenja.

Pogledajte trejler:

Kengur se vraća kući Izvor: Youtube / MCF MegaComFilm

(Mondo)