Šon Bin je prvi dobitnik nagrade "Veliki hrast" u Gornjem Milanovcu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni britanski glumac Šon Bin (67) ovih dana boravi u Srbiji. Bin je na Međunarodnom filmskom festivalu u Gornjem Milanovcu, održanom u Kulturnom centru "Mija Aleksić", dobio nagradu za životno djelo "Veliki hrast", a on je ujedno i prvi laureat ove nagrade.

Naime, on trenutno u Srbiji snima drugu sezonu serije "Robin Hud", a nagradu za životno djelo i doprinos evropskoj i svjetskoj kinematografiji primio je 26. septembra.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Šon Bin u Gornjem Milanovcu dobio nagradu za životno djelo: "Nikad nisam doživio ništa slično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

"Nikada u životu nisam doživio nešto slično"

"Veoma sam počastvovan što primam ovo priznanje i zahvalan sam na divnom predstavljanju mog rada. Mislim da nikada u životu nisam doživio nešto slično. Posebno mi znači što su večeras sa mnom moji prijatelji i ova divna glumačka ekipa, kao i Džonatan Ingliš i Džon Glen, koji su sve ovo zajedno ostvarili", rekao je glumac, piše Euronews i dodao:

"Posebno je zadovoljstvo što dobijam priznanje u tako lijepoj zemlji kao što je Srbija, i to upravo u ovom dijelu zemlje".

Pogledajte slike Šona Bina iz Beograda:

Vidi opis Šon Bin u Gornjem Milanovcu dobio nagradu za životno djelo: "Nikad nisam doživio ništa slično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Gornji Milanovac kao Jorkšir

On je istakao da mu se dopada u Srbiji, posebno gostoljubivost, a takođe je rekao i da ga Gornji Milanovac podsjeća na njegov rodni Jorkšir.

"Srpski mi je težak. Ima mnogo slova poput J, Z i T. Znam kako da kažem 'hvala', 'dobro jutro' i slično", rekao je on za "Telegraf".

Šon Bin je publici najpoznatiji po ulogama Neda Starka u seriji "Igra prijestola" i Boromira u franšizi "Gospodar prstenova". Ipak, on je ostvario i brojne druge značajne uloge.

Neka od ostvarenja u kojima je Bin glumio su "Sjeverna zemlja", "Plan leta", "Ostrvo", "Troja", "Ekvilibrijum", "Nikome ni reč", "Ronin", "Ana Karenjina", "Patriotske igre", "Ledolomac", "Marsovac", "Mumije" i druga.

Dobitnik je Emi nagrade, a nominovan je i za BAFTA nagradu za ulogu u seriji "Accused".

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Pogledajte 02:39 Šon Bin utisci o Srbiji Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)



