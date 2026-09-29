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Šon Bin u Gornjem Milanovcu dobio nagradu za životno djelo: "Nikad nisam doživio ništa slično"

Šon Bin u Gornjem Milanovcu dobio nagradu za životno djelo: "Nikad nisam doživio ništa slično"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Šon Bin je prvi dobitnik nagrade "Veliki hrast" u Gornjem Milanovcu.

"Boromiru" nagrada za životno djelo u Gornjem Milanovcu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni britanski glumac Šon Bin (67) ovih dana boravi u Srbiji. Bin je na Međunarodnom filmskom festivalu u Gornjem Milanovcu, održanom u Kulturnom centru "Mija Aleksić", dobio nagradu za životno djelo "Veliki hrast", a on je ujedno i prvi laureat ove nagrade.

Naime, on trenutno u Srbiji snima drugu sezonu serije "Robin Hud", a nagradu za životno djelo i doprinos evropskoj i svjetskoj kinematografiji primio je 26. septembra.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Nikada u životu nisam doživio nešto slično"  

"Veoma sam počastvovan što primam ovo priznanje i zahvalan sam na divnom predstavljanju mog rada. Mislim da nikada u životu nisam doživio nešto slično. Posebno mi znači što su večeras sa mnom moji prijatelji i ova divna glumačka ekipa, kao i Džonatan Ingliš i Džon Glen, koji su sve ovo zajedno ostvarili", rekao je glumac, piše Euronews i dodao:

"Posebno je zadovoljstvo što dobijam priznanje u tako lijepoj zemlji kao što je Srbija, i to upravo u ovom dijelu zemlje".

Pogledajte slike Šona Bina iz Beograda:

Gornji Milanovac kao Jorkšir

On je istakao da mu se dopada u Srbiji, posebno gostoljubivost, a takođe je rekao i da ga Gornji Milanovac podsjeća na njegov rodni Jorkšir.

"Srpski mi je težak. Ima mnogo slova poput J, Z i T. Znam kako da kažem 'hvala', 'dobro jutro' i slično", rekao je on za "Telegraf".

Šon Bin je publici najpoznatiji po ulogama Neda Starka u seriji "Igra prijestola" i Boromira u franšizi "Gospodar prstenova". Ipak, on je ostvario i brojne druge značajne uloge.

Neka od ostvarenja u kojima je Bin glumio su "Sjeverna zemlja", "Plan leta", "Ostrvo", "Troja", "Ekvilibrijum", "Nikome ni reč", "Ronin", "Ana Karenjina", "Patriotske igre", "Ledolomac", "Marsovac", "Mumije" i druga.

Dobitnik je Emi nagrade, a nominovan je i za BAFTA nagradu za ulogu u seriji "Accused".

Bonus video:

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02:39
Šon Bin utisci o Srbiji
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

glumci gornji milanovac filmski festival nagrada

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