Preminuo glumac iz serije "Saved by the bell": Generacije će ga pamtiti po ovoj ulozi

Denis Haskins, najpoznatiji po ulozi u hit humorističkoj seriji "Saved by the Bell", preminuo je u 75. godini, potvrdio je njegov agent za ABC njuz.

Izvor: YouTube printscreen

Denis Haskins, najpoznatiji po ulozi u hit humorističkoj seriji "Saved by the Bell", preminuo je u 75. godini, potvrdio je njegov agent za ABC njuz.

Glumio je direktora Ričarda Beldinga od 1989. do 2000. godine.

"Ovo je tragičan gubitak. Svi su voljeli gospodina Beldinga, a mi koji smo imali priliku da upoznamo Denisa voljeli smo ga još više. Bio je divna osoba i mnogo je volio, zaista je obožavao svoje fanove. Uvijek je imao vremena za njih, bez obzira na sve", rekao je njegov agent Džej Šahter.

Uzrok smrti Denisa Haskinsa nije saopšten.

Haskins je glumio direktora Ričarda Beldinga u tri različite serije. Prvi put se pojavio u seriji Dizni čenela "Good Morning, Miss Bliss" 1989. godine, koja je kasnije prerađena u seriju televizijske mreže NBC "Saved by the Bell".

U seriji "Saved by the Bell" glumio je tokom sve četiri sezone, od 1989. do 1993. godine, a kasnije je ponovio ulogu u seriji "Saved by the Bell: The New Class", koja se emitovala tokom sedam sezona, od 1993. do 2000. godine.

(b92 / MONDO)