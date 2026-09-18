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Stigao prvi video iz novog "Gospodara prstenova": Legendarni čarobnjak spreman za "Lov na Goluma"

Stigao prvi video iz novog "Gospodara prstenova": Legendarni čarobnjak spreman za "Lov na Goluma"

Autor Dušan Volaš
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Stigao je prvi video iz novog "Gospodara prstenova" koji otkriva povratak Ijana Mekelena u ulozi Gandalfa.

Gandalf se vraća na veliko platno: Procurio snimak sa snimanja filma "Lov na Goluma" Izvor: Youtube printscreen/TheLotrTV

Snimak iza kulisa iz predstojećeg filma "Lov na Goluma" prikazuje legendarnog glumca u punom kostimu sa prepoznatljivom dugom sijedom bradom.

Kratki klip koji je podijeljen na društvenoj mreži Iks potvrdio je da je snimanje ovog velikog holivudskog projekta u punom jeku. Za milione obožavalaca širom svijeta ovo predstavlja istorijski trenutak jer će legendarni čarobnjak ponovo oživjeti na velikom platnu nakon više od jedne decenije pauze.

Povratak u Srednju zemlju nakon čitave decenije

Mekelen je lik Gandalfa prvi put odigrao dvehiljade i prve godine u filmu "Družina prstena", a nakon originalne trilogije ulogu je ponovio i u filmovima o Hobitu. Novi projekat režira Andi Seršis, koji ujedno ponovo tumači ulogu Goluma pomoću specijalnog odijela za hvatanje pokreta na sceni.

Stara glumačka ekipa i potpuno novi likovi

Pored njih dvojice, u ekipu se vraća Elajdža Vud kao Frodo Bagins, dok će Li Pejs ponovo igrati Tranduila. Među novim glumcima ističe se Džejmi Dornan koji će igrati mlađu verziju Aragorna, dok Kejt Vinslet tumači lik Marigol, a bioskopska premijera ovog spektakla zakazana je za 17. decembar 2027. godine.

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Tagovi

gospodar prstenova film glumci

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