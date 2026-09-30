Netfliks objavio prvi trejler o Metjuu Periju: Nikad viđeni kadrovi zvijezde "Prijatelja" (Video)

Trodelni dokumentarac o životu glumca Metjua Perija uskoro stiže na Netfliks.

Izvor: EPA PHOTO/EPA/OLAF KRAAK

Dokumentarac će nositi naziv "The One About Matthew Perry", po nazivu epizoda serije "Prijatelji" koja ga je proslavila, i donijeće nam priču o njegovoj karijeri, borbi sa zavisnošću i drugim dijelovima njegovog života koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Priča je napravljena na osnovu dosad neviđenih porodičnih snimaka i fotografija, kao i kroz emotivnu ispovijest njegove sestre Mije Peri Bovik. Pored nje, pred kamerama se pojavljuju i glumčevi bliski prijatelji, među kojima su Rodžer Kastiljo i Dejvid Presman, ali i pojedine njegove nekadašnje partnerke.

Pogledajte:

The one about Matthew Perry Izvor: Netflix

O glumačkom razvoju i kultnoj ulozi Čandlera Binga svedoče njegovi nekadašnji saradnici. O tome kako je izgledala Perijeva audicija za "Prijatelje" i kako se stvarao njegov prepoznatljivi lik govore bivši čelnik mreže NBC Voren Litlefild i scenarista prve sezone Džef Stros.

Režiju ove trodelne priče potpisuje Meri Robertson, koja ujedno ima i ulogu izvršnog producenta.