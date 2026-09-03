Prvi put će biti emitovani privatni snimci: Dokumentarac o "Čendleru" stiže na Netfliks, progovorila sestra

Na Netfliks stiže dokumentarna serija o Metjuu Periju, u kojem ćemo čuti svjedočenja porodice i prijatelja koja otkrivaju kakav je bio privatno

Izvor: prinstscreen/youtube/ Friends

Na Netfliks uskoro stiže dokumentarna serija oMetjuu Periju, "The One About Matthew Perry", koja nosi naziv poput onih iz čuvene serije "Prijatelji", koja će otkriti priče ljudi koji su ga poznavali van svjetla reflektora.

Iza replika urnebesnog Čendlera Binga, krila se Perijeva borba sa zavisnošću. U teškoj ispovijesti je otkrio da se jednog perioda snimanja kultne serije ni ne seća, u nadi da će, govoreći o svom iskustvu, pomoći drugima.

Metju Peri preminuo je prije tri godine, nakon slučajnog predoziranja u đakuziju.

Obdukcija je pokazala da su akutni efekti ketamina bili glavni uzrok njegove smrti, dok je utapanje navedeno kao dodatni faktor. Glumac je poslednje dane života proveo pokušavajući da nabavi ketamin, a njegov lični asistent Kenet Ivamasa davao mu je i do osam injekcija dnevno. Više od dvie godine nakon smrti glumca, okončan je i sudski postupak protiv svih koji su bili povezani sa slučajem.

Porodični snimci prvi put pred publikom

U Netfliksovom dokumentarcu ćemo imati prilike da saznamo kakav je Peri bio privatno, a važan deo projekta čine privatne fotografije i video-snimci iz porodične arhive.

Poseban segment pripada njegovoj sestri Miji, čije svedočenje predstavlja jednu od ključnih tačaka serije, jer kroz lična sećanja govori o bratu izvan reflektora i televizijske slave.