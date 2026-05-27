Znao za njegovu zavisnost: Asistent Metjua Perija završio iza rešetaka

Sud je zaključio da je Kenet Ivamasa bio svjestan Perijeve borbe sa zavisnošću, ali nije utvrđeno da je zloupotrijebio njegovo povjerenje.

Presuda je posljednja u nizu nakon višegodišnje istrage smrti zvijezde serije "Prijatelji".

Lični asistent pokojnog glumca Metjua Perija, Kenet Ivamasa, osuđen je na tri godine i pet mjeseci zatvora zbog uloge u zavisnosti zvijezde serije Prijatelji od ketamina i ubrizgavanja fatalne doze droge.

Presudu je izrekla sudija Šerilin Pis Garnet u saveznom sudu u Los Anđeles. Ivamasa (60) je osim zatvorske kazne osuđen i na dvije godine uslovne slobode, kao i novčanu kaznu od 10.000 dolara.

Ovo je peta i posljednja presuda donesena nakon dvogodišnje istrage i sudskog procesa pokrenutog poslije smrti Perija, koji je preminuo 28. oktobra 2023. godine u 54. godini.

"Bili ste upoznati sa njegovom borbom sa zavisnošću. Vaše ponašanje je bilo nepromišljeno, ne samo na dan njegove smrti, već i u danima koji su prethodili njegovoj smrti", rekla je sudija Garnet tokom izricanja presude.

Kazna odgovara zahtjevu tužilaštva, iako sud nije prihvatio sve njihove argumente. Sudija je zaključila da Ivamasa nije zloupotrijebio Perijevo povjerenje, što bi moglo dovesti do strože kazne.

Smrt glumca koji je svjetsku slavu stekao ulogom Čendlera Binga izazvala je veliku pažnju javnosti i otvorila nova pitanja o zloupotrebi ketamina i odgovornosti osoba iz neposrednog okruženja poznatih ličnosti.