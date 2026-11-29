Tokom snimanja 'Sam u kući', Džo Peši je odbio da snimi opasnu scenu sa plamenom, smatrajući je previše rizičnom.

Izvor: Youtube/printscreen/Matteo Reacts

Džo Peši izgradio je reputaciju glumeći opasne i zastrašujuće likove, ali se na snimanju filma "Sam u kući" našao u neobičnoj situaciji.

Nakon što je osvojio Oskara za ulogu u "Dobri momci", prihvatio je ulogu provalnika Harija Lajma. U filmu pokušava da opljačka kuću dječaka Kevina Mekalistera, koga glumi Makoli Kalkin.

Iako je riječ o porodičnoj komediji, neke scene bile su zahtjevne i uključivale opasne trikove.

Problem je nastao tokom scene u kojoj Hariju plamen zahvati glavu iz improvizovanog bacača plamena. Peši je odbio da snimi taj kadar jer ga je smatrao preopasnim. Nije vjerovao da je zaštita dovoljna i nije želio da rizikuje povredu. Uprkos uvjeravanjima ekipe, ostao je pri svojoj odluci.

Reditelj Kris Kolambus pokušao je da ga ubijedi konkretnim primjerom.

"Bacač plamena bio je stvaran", rekao je Kolambus, piše Far Out Magazine.

Harry gets head on fire Home Alone and Home Alone 2 Izvor: YouTube

Objasnio je da je Peši trebalo da nosi zaštitnu kapu, ali ju je odbio uz riječi: "Nema šanse da ću to nositi". Kako bi dokazali bezbjednost, producent je doveo svoju devetogodišnju kćerku i demonstrirao efekat pred Pešijem.

Dodatni pritisak stigao je od mladog kolege sa seta. Kalkin ga je direktno upitao: "Hoćeš li dozvoliti da te devetogodišnja djevojčica nadmaši?" Nakon toga Peši je pristao da snimi scenu. Iako bi takav pristup danas bio teško zamisliv zbog bezbjednosnih pravila, scena je uspješno snimljena.

Izvor: Nova /MONDO