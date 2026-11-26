Pjesma 'Daire' grupe Smak krije priču o nastanku i prvobitnim stihovima o rakiji iz 1969. godine.

Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES

Jedna od najpoznatijih pesama grupe "Smak", kultne "Daire", krije nevjerovatnu priču o svom nastanku. Prije nego što je dobila tekst po kojem je danas svi pamte, ova melodija se pevala uz stihove o rakiji, a sve je počelo još 1969. godine.

Temelj za ovu čuvenu pjesmu nastao je još 1969. godine, kada je Točak sklopio prepoznatljivu melodiju.

SMAK - Daire - (Audio 1977) [HQ] Izvor: YouTube

Njegov kum, Ljubinko Milošević Meho, bubnjar legendarnog benda "Krvna grupa" iz Čačka, često ju je pjevao uz šaljive riječi "Dajte mi rakije, 'oću da se napijem...", da bi kasnije Mirko Glišić Gliša na albumu "Crna dama" napisao zvanični tekst.

Točak objašnjava tehničku intervenciju koja je uslijedila: "Samo što je 'laga' za pjevanje Borisu bila preniska, pa smo sa 'Amol' tonaliteta prebacili u 'Emol' i dodali refren."

Inače, kultna rok grupa "Smak" održaće 16. decembra veliki koncert u Beogradskoj areni. Ovaj muzički događaj okupiće na istoj bini originalne članove koji su ispisali istoriju domaćeg rokenrola, ali i novu generaciju muzičara, među kojima su i njihovi direktni nasljednici.

Pred beogradsku publiku ponovo stiže legendarna trojka osnivača: gitaristaRadomir Mihailović Točak, bubnjar Slobodan Stojanović Kepa i basista Zoran Milanović.