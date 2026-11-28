Poznato TV lice je zapravo kuvar, a kreće stopama Fredija Flintofa i kultnih voditeljka Džeremija Klarksona, Džejmsa Meja i Ričarda Hemonda

Izvor: Screenshot/Youtube/ Top Gear

Gordon Remzi potvrđen je kao novi glavni voditelj BBC-jeve emisije Top Gear, nakon što je Džimi Kar bio „primoran da se povuče“ u posljednjem trenutku.

Ovaj neskriveni zaljubljenik u automobile (60) zamijeniće kuhinju trkačkom stazom i predvodiće potpuno novu postavu voditelja 2028. godine.

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Reagujući na ovu vijest tokom uzbudljive vožnje po trkačkoj stazi sa Stigom, Gordon je uzviknuo: "DA! Top Gear se VRAĆA. Juhu, idemo!"

Povratak emisije dolazi četiri godine nakon što je njeno emitovanje obustavljeno poslije nesreće Fredija Flintofa, a očekuje se da će snimanje širom svijeta početi sljedeće godine.

Komičar i zvijezda serije "Gospoda" Guz Kan (40) izdvojio se kao glavni favorit za mjesto suvoditelja uz Gordona.

Gordonu ova emisija nije strana, budući da je u Top Gear-u gostovao tri puta. Pojavio se u prvoj sezoni 2002. godine, osmoj sezoni 2006. i dvadeset trećoj sezoni 2016. godine.

Gordon Remzi u Top Giru Izvor: Youtube/ Top Gear

Otac šestoro djece, čije se bogatstvo procjenjuje na 200 miliona funti, posjeduje trkačku licencu i više puta se takmičio na stazi.

Tokom godina vlasništva stekao je opsežno znanje o automobilima, a njegova kolekcija vrijedi više od 4,5 miliona funti, piše Dejli Mejl.

(Mondo)