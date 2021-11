Hrkanje može da skrati život i za desetak godina: Doktor otkrio kada je opasno i koje je rješenje

Čak 25 odsto ljudi na svijetu hrče, a doktor objašnjava kada je hrkanje opasno i šta pomaže!

Izvor: prvatv/printscreen/tommaso79/Shutterstock.com

Hrkanje je mnogo veći problem nego što biste pretpostavili. Može da bude uzrok brojnih svađa, pa čak i razvoda, a najjače zabilježeno hrkanje je iznosilo 100 decibela, što je buka koji proizvodi jedan veći bager.

Taj podatak je iznio otorinolaringolog dr Srđan Milićević gostujući u emisji "150 minuta" na TV Prva, koji je rekao i da je hrkanje i dalje velika enigma, te da niko na svijetu nema jedan odgovor – kako osoba koja hrče ne probudi sebe, a smeta svima okolo?

Ne samo što hrkanje smeta osobama koje spavaju u istoj ili susjednoj prostoriji – ankete kažu da se izgubi oko 90 minuta sna zbog partnera koji hrče – već to može da bude i zdravstveni problem.

"Zdravstveni problem predstavlja u onom trenutku kada imate pauze u hrkanju. Metoda kojom se to mjeri je polisomnografija, a to su kao holteri za srce gdje dobijete specijalne aparate koji mjere zasićenost kiseonika tokom noći, mjere se pokreti abdomena toraksa i smatra se da ako imamo na jedan sat 30 takvih prekida, to znači da 10 sekundi nema udisaja ni izdisaja, onda vi pripadate grupi ’slip apneje’, odnosno to je već bolest koja poprilično ugrožava kardiovaskularni sistem i po nekim studijama smanjuje životni vijek za desetak godina", kaže dr Milićević.

Ovaj stručnjak kaže i da se sva rješenja za hrkanje svode na četiri stvari.

"Prvo je medikamentozna terapija, drugo su razne sprave koje se koriste, treći je taj čuveni CPAP i četvrto je hirurška terapija. Što se tiče tih aparata, postoje flasteri, dilatatori koji se stavljaju u nozdrve. Kada stanete ispred ogledala i zapušite jednu nozdrvu rukom, a udahnete kroz drugu, ako se nozdrva zalijepi za sredinu nosu, onda pripadate toj grupi kojoj to vjerovatno smeta i gdje bi ti dilatatori pomagali.

Postoji i cucla, da se povuče jezik naprijed jer jezik pravi najveći problem – kada legnemo i kada se spusti baza jezika i napravi to suženje. CPAP je zlatni standard, to je jedan aparat gdje ima maska, crijevo i aparat koji ne diše za vas, nego je on nešto kao prečišćivač. To sigurno riješi hrkanje", pojasnio je ljekar.

Prema svjetskim statistikama, 50 odsto ljudi ne hrče, 25 odsto hrče povremeno i 20-25 odsto hrče, a dr Milićević je izneo i interesantan podatak – hrkanje je najizraženije u četiri sata ujutro, baš kada je i san najslađi osobi koja spava pored hrkača.

