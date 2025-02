Ove ravne cipele će preplaviti police na proljeće: IT djevojke na koje se ugledamo ih već nose

Volieli ih ili mrzili, ove ravne cipele su glavni trend za 2025. godinu.

Izvor: instagram/tinvcb

Euforično smo dočekali toplije vrijeme i s tim u vezi brže bolje istražili kolekcije za proljeće 2025. ali i Instagram feedove omiljenih nam modnih influenserki, ne bismo li se uvjerili koje ravne cipele će dominirati predstojećom sezonom. I da, jedan par posebno se izdvojio, te otišao na vrh naše liste želja.

U pitanju su baletanke, a vjerovatno nećete biti iznenađeni kada čujete da dotičan trend potiče od luksuzne marke The Row u vlasništvu sestara Olsen, poznatih po najpoželjnijoj minimalističnoj obući.

Međutim, baletanke koje se ove godine vraćaju na velika vrata nisu one na koje ste navikli do sada. U pitanju je zapravo model koji najviše podsjeća na one prave - koje nose baletanke - sa najtanjim đonom i najmekšim materijalima - od kože do satena i pliša. Takođe, dominiraju pastelne, nježne boje, te pored udobnosti, pružaju i chic izgled.

Od Chanela, preko Todsa, do Miu Miu, ovaj par obuće i ove godine prednjači u ponudi najvećih modnih brendova.

Što se tiče kombinovanja, i tu su pravila nešto drugačija. Ne preporučuje se spajanje sa mini dužinama, već obrnuto - birajte maxi suknje, haljine, ili oversize pantalone.

(MONDO)