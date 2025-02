Šta da radite ako dijete plače kad ga ostavljate u vrtiću? Stručnjakinja otkrila caku koja mijenja sve

Stručnjakinja za rani razvoj i majka troje djece otkrila je caku koja će pomoći da dijete više ne plače kada ide u vrtić.

Izvor: Shutterstock

Svako čije je dijete već krenulo u vrtić, zna koliko rastanci prilikom odlaska u obdanište mogu da budu teški. Nije mališanima lako da se rastanu od mame i tate, pa mnogi od njih plaču iz sveg glasa, zbog čega roditelji nerijetko osjećaju i krivicu što moraju da ih ostave.

U najvećem broju slučajeva, djeca se brzo smire nakon toga i bude im lijepo da se igraju sa drugarima, ali to rastanke ne čini lakšim.

Srećom, postoji nešto može da pomogne, a tajnu zna stručnjak za rani razvoj i majka troje djece, Ejmi.

Ona je na Instagramu objasnila da su djeca programirana tako da budu vezana za roditelje i da uvijek "procjenjuju prijetnje oko sebe".

"U trenutku razdvajanja oni ’skeniraju’ prijetnje, koncentrišu se na to šta se dešava i posmatraju sve oko sebe. Kada se razdvoje od vas, njihovi alarmi u mozgu se aktiviraju. Razdvajanje im djeluje iznenadno i neočekivano", ispričala je Ejmi.

Ako se pitate šta onda vi tu možete da uradite, ključ je u tome, tvrdi ona, u takozvanom ranom pozdravljanju.

Šta je rano pozdravljanje

Ono što treba da uradite je da pripremite dijete na rastanak dosta prije nego što do toga dođe. To može da znači, recimo, da ga zagrlite i poljubite prije nego što stignete u vrtić, ali da mu prethodno objasnite da ćete se od sada pozdravljati ranije, prije dolaska u obdanište. "To može da bude kod kuće ili kada izađete iz automobila", dodaje Ejmi.

Ona takođe savjetuje da čučnete kako biste bili fizički u nivou djeteta i kako biste bili povezaniji.

"Djeca upijaju energiju roditelja, zato se potrudite da budete smireni i samouvjereni".

Da biste podstakli oslobađanje hormona sreće kod mališana i izbjegli plakanje pri rastanku, ona savjetuje da mališana zagrlite, poljubite i pomazite dok mu istovremeno poručujete da su njegova osjećanja OK, da ih privahtate.

"Pozdravite se sa mališanom samouvjereno, jednostavno mu mahnite ili pošaljite poljubac i vjerujte u sposobnost svog djeteta da će biti dobro kada se rastanete", poručuje Ejmi.

"Najbolje od svega je što mozak mališana voli ono što mu je poznato, voli obrasce, pa tako što duže koristite ’rano pozdravljanje’, to će dijete više prepoznavati šta ga očekuje i osjećaće se sigurno".

(Yumama/Mondo)