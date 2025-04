5 načina da stilizujete haljine tokom promjenljivih temperatura: Svi će znati da pratite modne trendove

Ako želite na malo drugačiji način da kombinujete haljinu ovog proljeća, nastavite da čitate!

Izvor: Shutterstock

Početak proljeća je vrijeme promjenljivog vremena. Ipak, već želite da se oslobodite svake zimske odjeće i konačno uskočite u laganu, ženstvenu haljinu. Ali kako je stilizovati da se ne smrznete, a istovremeno izgledate moderno? U nastavku je nekoliko savjeta šta nositi uz haljinu na proljeće 2025.

Haljina + pončo

Tejlor Hil u chloe haljini

Izvor: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pončo već nekoliko sezona nalazi se na listi trendova u gornjoj odjeći. To je odlična alternativa tradicionalnom kaputu, koja će sigurno upotpuniti vaše outfite. Birajte topli pončo od vune ili kašmira i nosite ga preko bilo koje haljine iz vašeg garderobera. Biće to stilski višeslojni i elegantni look. Dužina ponča može biti raznovrsna, od kratkog, koji jedva prekriva ramena, do dužeg koji se spušta do kolena. Ako želite, možete dodati kaiš – ovakav stilistički trik će lijepo naglasiti struk.

Haljina + kožna jakna

Kombinacije haljine i kožne jakne

Izvor: Instagram

Još jedan šik način da nosite haljinu je da je kombinujete sa kožnom jaknom. Posebno stajliš izgledaju modeli od pohabane kože, koji dodaju dašak vintage estetike. Što se tiče haljine, birajte što ženstveniji model. Na primjer, svilenkastu kombinaciju, lepršavu haljinu sa karnerima u "boho" stilu ili poluprovidnu haljinu od čipke. Što se tiče obuće, savršen izbor su chunky čizme sa pertlama ili čizme sa kopčama u "grunge" stilu.

Haljina + bluza

Haljinu kombinujte sa bluzom ispod

Izvor: Instagram

Ako birate haljinu sa kratkim rukavima ili na bretele, slobodno je možete nositi i preko romantične bluze. Na primjer, to može biti strogi pencil stil, maxi haljina na bretele ili zavodljiv korset. Što se tiče bluze, trenutno su najpopularniji modeli sa romantičnim karnerima. Takva bluza će izgledati posebno interesantno uz jednostavnu haljinu. Takođe, savjetujemo da obratite pažnju na bluze sa odvojenim kragnama i naglašenim manžetnama. Ako želite da outfit bude još zavodljiviji, odaberite prozirnu bluzu od šifona ili čipke.

Haljina + parka jakna

Najstilizovanija gornja odjeća uz haljinu je ona koju niko ne očekuje da vidi. Možda ste čuli za još uvijek aktuelnu "teoriju pogrešne jakne". U tom slučaju, savjetujemo da je primijenite na haljinu i izaberete najneprikladniju jaknu. Na primjer, parku. Može biti i duga i kratka – sve zavisi od vaših preferencija. Uz obuću, savršeno će se uklopiti patike ili čizme sa ravnim đonom. Što se tiče torbi uz proljećne haljine, preporučujemo da obratite pažnju na velike torbe - u njih možete staviti sve što vam je potrebno.

Haljina + pantalone

Još jedna modna kombinacija sa haljinom je ona sa pantalonama. Ovako će vaš outfit sigurno biti interesantan, a i nećete se smrznuti u rano proljeće. Ljubiteljima minimalizma savetujemo da biraju haljinu i pantalone iste boje i stila. Na primjer, to može biti strogi pencil stil u kombinaciji sa klasičnim ravnim pantalonama. Ili haljina košulja u paru sa skinny farmerkama. U tom slučaju, outfit će sigurno biti harmoničan. Ako pak volite da eksperimentišete, pokušajte da nosite žensku kombinaciju sa "radničkim" pantalonama ili kombinujte čipkastu haljinu sa opuštenim farmerkama.