Žene iz ove zemlje su najsrećnije na svijetu: "Našu tajnu br. 1 može svako da nauči i vidjeće rezultat"

Finska je ponovo proglašena najsrećnijom zemljom na svijetu i to nekoliko puta zaredom. Na visokom trećem nalazi se Island, a jedan od najvećih razloga za to je duboko usađeno osjećanje otpornosti. Tu dolazi do izražaja InnSaei, islandska riječ za intuiciju, otkriva Hrund Gunsteinsdoutir, višestruko nagrađivana psihološkinja, savjetnica i govornica.